【疫情衝擊】疫情下公關傳訊工作大挑戰　數碼化是未來大趨勢

▲ PR Newswire亞太區副總裁施振源表示，未來公關行業亦需要數碼化，將公關專業產生的實際效益量度出來。（湯炳強攝）

疫情持續，各行業仍未能鬆懈，企業傳訊顧問仍要克盡己任，除了幫助企業維持正面形象，而提供正確資訊的角色就更重要。PR Newswire亞太區副總裁施振源表示，疫情下，公關面對不少壓力，除了要幫助企業傳遞各種疫情相關資訊，更重要的是確保新聞、消息真確。

疫情同時改變大眾消費及工作模式。施振源表示，對公關而言，由於以往已有不少環節數碼化，疫情下最大的轉變是將活動移師網上，如舉辦網上座談會（webinar）、新品發佈會等，其他工作並未有太大變化。「但對於傳統只靠做實體活動的公關而言，生存就比較艱難。」

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醫療護理訊息量按年增6成

不少公司的年度計劃早已設定好，但疫情令各種計劃中斷，集中資源應對疫情相關的消息，施振源透露，因此醫療、健康護理相關的新產品及服務的資訊量大增。「去年就有不少奢侈品牌的工廠轉做防疫產品，如某香水品牌的工廠轉做洗手液，某電子品牌的工廠就轉為生產口罩等。」施指出，按數據顯示，2020年醫療護理相關的新聞稿數量，按年大升60%，科技相關新聞稿亦微升6%，而展覽相關的新聞稿就按年跌39%，而企業社會責任相關的新聞稿，如口罩等防疫品的捐獻消息亦不少。

▲ 2019年與2020年健康護理相關新聞稿數量比較 - 按年升60%（圖片來源：PR Newswire）

▲ 2019年與2020年各種展覽相關新聞稿數量比較 - 按年跌39%（圖片來源：PR Newswire）

疫情令市場數碼化，同時亦令訊息傳遞方式更多元化。施振源稱，疫情下企業不單會發新聞稿，更會在不同平台及渠道製作宣傳內容，但本地與內地媒體生態就大不相同。他指，內地近年愛用短片方式傳遞訊息，如抖音、微信等，不同平台的內容各異。

但香港方面，就比較偏向傳統，除了初創、跨國公司會嘗試新事物，其他公司都比較保守，只用Facebook、LinkedIn、Instagram及YouTube。

公關數碼化體現自身價值

進入數碼世代，展望未來的公關行業及角色，施振源坦言，每個企業都知道公關的重要性，但實際上，公關始終難以體現自身價值。「現時企業營運都希望能做到有數可尋，例如市場部開支多少，背後能帶來多大的實際經濟效益，普遍都能體現在各種數字當中，但公關就比較難。」

▲ 曾做調查發現，81%的高級市場專業人士都認為，吸引媒體轉載、訪問，比投放資源落廣告而得到媒體覆蓋（coverage）更有效。（圖片來源：PR Newswire）

之前該公司曾做調查發現，81%的高級市場專業人士都認為，吸引媒體轉載、訪問，比投放資源落廣告而得到媒體覆蓋（coverage）更有效，因為8成以上的消費者都傾向相信第三方的媒介介紹公司的產品及服務，而不是公司自吹自擂，投放資源落的廣告。「但巧妙的是，企業投放在廣告方面的資源始終是最高。」施建議，未來公關行業亦需要數碼化，將公關專業產生的實際效益量度出來，例如統計透過傳遞新聞稿，接觸了多少媒體並得到訪問及報導的機會。

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記者：李彥煒