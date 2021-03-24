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【員工福音】WFH變冇收工？　 花旗集團推行「免Zoom星期五」　減工作壓力

商業 13:25 2021/03/24

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花旗集團（Citi）決定在周五不會進行任何視像會議。

疫情下不少企業均實施「WFH」（在家工作、Work from home），卻令員工上班及下班的界線變得模糊，變成「有開工冇收工」。留意到此情況，花旗集團（Citi）決定推出「免Zoom星期五」，在周五不會進行任何視像會議。

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據外電報道， 花旗集團行政總裁Jane Fraser認為，家庭與工作的界線變得模糊，加上在疫情期間賣力工作，已損害集團員工的福祉，而且不能再持續下去。她又在公司內部備忘錄提到，聆聽過全球員工的意見後，相信集團必須處理員工的「 開Zoom疲勞」，故決定推出「免Zoom星期五」。同時，Jane Fraser亦要求員工不要在非傳統工作時間進行電話會議，必須好好休息。

另一投行Jefferies日前亦向旗下分析師及員工送贈禮物，以表示感謝，包括可選擇訂購Peloton單車連網上課程一年、Apple Watch SE或AirPods Pro等。

金融界職員的心理健康近日備受關注，事源近日高盛一群初級分析師，就向管理層提交了抗議書，指現時的工作條件並不人道，呼籲進行改革來減少工作量。據一份職場調查顯示，在投行高盛入職一年以內的初級分析員，自今年1月以來，平均每周工作時長達98小時，每日僅得5小時睡覺。

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責任編輯：葉泳珊

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