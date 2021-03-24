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今日推介中移動 | 吉利、贛鋒鋰業、藥明生物、海爾智家、思摩爾最新部署最新部署（立即觀看）

股市 13:03 2021/03/24

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恒生指數中午收報27954點，跌542點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國移動 （00941） ，另亦會分析吉利汽車 （00175） 、贛鋒鋰業 （01772） 、藥明生物 （02269） 、海爾智家 （06690） 及思摩爾國際 （06969） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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