【好想去旅行】DUTY ZERO設美酒快閃概念店　皇牌酒款低至6折

▲ 煙酒專營免稅店DUTY ZERO by cdf（DUTY ZERO）於東涌東薈城開設首間快閃美酒概念店 。

疫情持續超過一年，為照顧一眾想念出外享受美酒佳釀的酒迷，煙酒專營免稅店DUTY ZERO by cdf（DUTY ZERO）於東涌東薈城開設首間快閃美酒概念店，新張開幕期間，指定名酒更以六折起發售。

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DUTY ZERO 東薈城店帶來逾 300 款多國佳釀，由法國葡葡酒、 香醇濃郁的威士忌、日本潮流清酒、清雅中國名酒，以至殿 堂級經典干邑等。當中更特別提供「旅遊零售」限定版專屬美酒，讓酒迷即使宅在家中，也能享受一趟醉人旅程。日本酒飲文化流行，該店更特意為熱愛日本潮流文化的香港人打造「日本酒類」專區， 帶領酒迷遊走三大日本酒勢力，包括威士忌、清酒和梅酒。

即日起至4月6日期間，該店將提供一系列項開幕限定優惠，部分指定美酒更以六折起發售，如720 毫升鷹長純米大吟釀2件六五折，每支只需241元。新張開幕期間，凡消費酒類產品的顧客均可獲贈Dow’s Late Bottled Vintage Port(2011) 5cl 酒辦乙支，數量有限，送完即止。

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責任編輯：蘇穎琪