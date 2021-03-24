科羅拉多殉職警察原想轉工 為7個子女退下前線

美國科羅拉多州博爾德（Boulder） 一間超級市場發生槍擊案，造成最少10人死亡，當中包括一名警察。有報道指，該殉職警員早前一直嘗試轉工，打算為7名子女退下前線。身邊親友表示該殉職警員認為警察是崇高的天職，願意為保護他人而犧牲自己生命。

殉職警員塔利（Eric Talley）終年51歲，據報在發生超市槍擊案時，為首批接報到場警員之一。塔利一眾親友形容他是一個善良的人，十分關心自己的社區。博爾德警局局長赫羅爾德（Maris Herold）周二（23日）在記者會上表示，塔利於2010年加入警隊，認為警察是一份崇高的職業，他願意為了保護他人而犧牲。

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塔利育有7名子女，平時經常開著客貨車帶家人在鎮上逛街。赫羅爾德表示兩周前，警局曾為塔利的兒子頒獎，表揚他們利用塔利傳授的心肺復甦（CPR）技能，挽救了一個異物骾喉4歲男童生命。

塔利父親表示，最近塔利一直有意轉職退下前線，正在學習無人機操作技能。父親補充指，塔利想轉職的原因就是不想家人經歷失去至親的痛苦。塔利的妹妹在社交平台Twitter表示，她對塔利的離世感到心碎，相信他的離世亦是很多人的損失。

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《每日郵報》指塔利是博爾德警局史上第六位因公死亡的警員，亦是1994年以來當地首名因公殉職的警察。博爾德市長周二（23日）稱讚塔利是一名「真正英勇的人民公僕」（truly heroic public servant）。

責任編輯：李俊儀