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【東京奧運】日本得獎劍擊手送外賣 為賺錢參賽

環球社會熱點 13:11 2021/03/24

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日本一名曾於倫敦奧運會獲獎的劍擊運動員，在疫情持續期間改送外賣。

東京奧運受新冠肺炎疫情影響，延期一年至今年夏天舉辦。但對於不少運動員而言，東京奧運仍是他們夢寐以求的舞台。日本一名曾於倫敦奧運會獲獎的劍擊運動員，在疫情持續期間改送外賣，靠自己雙手賺取生活費以積極備戰東京奧運。

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現年30歲的三宅諒（Ryo Miyake）是一名劍擊運動員，他於2012年代表日本參加倫敦奧運會，並於團體賽中摘得一枚銀牌。

但日本政府去年宣布東京奧運賽事延期一年，不少贊助商在疫情下決定暫停贊助。由於東京去年春天首次頒布緊急狀態，三宅諒也要暫停訓練數月。他在訓練暫停期間改送外賣，希望在疫情期間賺更多現金，同時也有助保持體型。

三宅諒稱日本絕大多數劍擊手在疫情下要打多份工，例如他就曾經在一間鐘錶公司上班賺錢。非政府組織Global Athlete去年更發表一份報告，指接受調查的接近500名精英運動員當中，有58%的人稱他們的財務狀況不穩定。

提供心理輔導服務的慈善組織Sporting Minds UK的創辦人萊亞（Callum Lea）指出，疫情下求助的運動員數字不斷增長。他指不少運動員憂慮財務狀況的同時，也出現心理健康問題。

三宅諒表示他已恢復訓練，並已重新獲得贊助。但他認為自己在身心方面仍存在挑戰，要很困難才能夠達標。

責任編輯：鄭錦玲

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