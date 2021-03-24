【機迷熱話】機身設計似足Switch？高通擬打造Android 版本遊戲設備

▲ 高通近日傳出將以Android系統與自家晶片，推出一款手提和家用均可的遊戲主機，並視採用Nvidia晶片的Switch為競爭對手。

隨著Sony停產PlayStation Vita，市面上唯一的掌上型遊戲機就僅剩下任天堂 Switch，不過日前高通（Qualcomm）就傳出，將以Android系統與自家晶片，推出一款手提和家用均可的遊戲主機，並視採用Nvidia晶片的Switch為競爭對手。

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據外國網站Android Police指，高通現時開發中的遊戲機與Switch十分相似，不過機身會比現時的手機厚，透過更佳的空氣流動提升其散熱能力，令處理器能更暢順運行，效能得到全面發揮。高通將參考 Switch的機身設計，左右側有類似 Joy-con的可拆式手掣設計，使用Snapdragon晶片與Android 12作業系統，內置 6,000mAh電池，同時支援快充功能，而且亦會支援電視輸出，但就未有透露具體的連接方式。

據悉，高通將委託一線的代工商負責生產，雖然並不是智能手機，但遊戲機仍會擁有包括5G在內的連線能力，更會與電訊商合作銷售產品。此款遊戲機將完整支援Google服務與Android 12系統， 預計會在明年首季發表。

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報道又指，高通除了打算預載自家遊戲平台外，亦希望提供Epic Games Store，而新機的售價約為300美元（約港幣2,330元），相信很大機會跟年底推出的新版Switch正面競爭。

責任編輯：施雯雯