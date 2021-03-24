【業績│銀行股】大新銀行、大新金融去年純利均跌3成 擬派末期息（第二版）

▲ 大新銀行、大新金融周三中午發表去年業績。

大新銀行 （02356） 跟大新金融 （00440） 中午公佈去年業績，大新銀行去年全年純利按年跌33.3%，為14.93億元；每股盈利按年跌33.3%至1.06元；擬派末期息，每股0.22元，按年跌37.1%。

大新銀行全日跌2.3%，收報8.48元；大新金融全日跌2.9%，收報24.95元。

營運收入為52.49億元，按年跌2.6%；由於利率下降，年內淨息受壓，淨利息收入大幅下降，按年下降9.3%，為36.96億元。截至去年12月底，淨息差為1.63%，比2019年同期的1.87%收窄。

該行董事總經理兼行政總裁王祖興表示，去年利息跌幅快於資金成本，以及去年經濟環境欠佳，貸款需求不高，令淨息差進一步受壓。不過他指，淨息差下半年回穩，第四季淨息差已高於去年平均水平。他預計，在今年經濟仍然不明朗，聯儲局維持低息政策情況下，料未來淨息差仍會受壓，該行將調整貸存組合，維持息差水平。

王祖興亦指，大新銀行純利下降，主要因為與信貸、重慶銀行商譽相關的減值支出明顯高於2019年。另外，由於去年有較高的中小企業借貸及無抵押零售借貸信貸虧損，去年信貸支出增加約2.9億元。王祖興指，去年年底信貸質素已有回穩跡象，期望今年信貸質素仍處穩定水平。

資本充足率方面，截至去年年底，該行的綜合普通股權一級資本充足率為13.8%，比2019年同期高出0.4%；綜合整體資本充足率為17.6%，與去年相若。

王祖興展望未來，預計香港經濟今年有望改善，但由於集團預計政府或不會在今年實施去年推行的多項紓困措施，加上中美貿易戰和新冠疫情變種仍為市場帶來不明朗因素，因此對信貸風險仍持審慎態度。

大新金融純利按年跌3成

此外，大新金融公佈，去年全年純利按年下降32.3%至11.58億元；每股盈利按年跌31.4%至3.62元；擬派末期息，每股0.67元，按年下降38%。營運收入跟2019年表現維持不變，為59.23億元。

集團亦計劃搬遷新總部，今年3月底前將總部及分行搬遷至位於香港灣仔皇后大道東248號的大新金融中心。

（第二版新增﹕電話會議內容）

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編輯﹕賴奕羚