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【業績│銀行股】大新銀行、大新金融去年純利均跌3成 擬派末期息

股市 12:46 2021/03/24

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大新銀行、大新金融周三中午發表去年業績。

大新銀行 （02356） 跟大新金融 （00440） 中午公佈去年業績，大新銀行去年全年純利按年跌33.3%，為14.93億元；每股盈利按年跌33.3%至1.06元；擬派末期息，每股0.22元，按年跌37.1%。

大新銀行半日跌1.5%，中午收報8.55元；大新金融半日微跌0.39%，收報25.6元。

營運收入為52.49億元，按年跌2.6%；由於利率下降，年內淨息受壓，淨利息收入大幅下降，按年下降9.3%，為36.96億元。截至去年12月底，淨息差為1.63%，比2019年同期的1.87%跌12.8%。

集團指，大新銀行純利下降，主要因為與信貸、重慶銀行商譽相關的減值支出明顯高於2019年。另外，由於去年有較高的中小企業借貸及無抵押零售借貸信貸虧損，去年信貸支出增加約2.9億元。惟集團表示，去年年底信貸質素已有回穩跡象。

資本充足率方面，截至去年年底，該行的綜合普通股權一級資本充足率為13.8%，比2019年同期高出0.4%；綜合整體資本充足率為17.6%，與去年相若。

集團展望未來，預計香港經濟今年有望改善，但由於集團預計政府或不會在今年實施去年推行的多項紓困措施，因此對信貸風險仍持審慎態度。

大新金融純利按年跌3成

此外，大新金融公佈，去年全年純利按年下降32.3%至11.58億元；每股盈利按年跌31.4%至3.62元；擬派末期息，每股0.67元，按年下降38%。營運收入跟2019年表現維持不變，為59.23億元。

集團亦計劃搬遷新總部，今年3月底前將總部及分行搬遷至位於香港灣仔皇后大道東248號的大新金融中心。

相關文章﹕

【大新總部】陽光中心易名為「大新金融中心」　用作大新銀行新集團總部

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編輯﹕賴奕羚

 

港股 個人銀行 紓困措施 大新金融（00440） 大新銀行（02356）

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