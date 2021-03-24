【業績】雷蛇去年虧轉盈賺563萬美元不派息　收益增48%創新高、股價績後跌逾1%

▲ 【業績】雷蛇去年虧轉盈賺563萬美元不派息

雷蛇 （01337） 公布截至2020年12月31日止年度全年業績，雷蛇去年由虧轉盈，公司權益股東應佔盈利562.6萬美元，相對2019年度虧損8417.9萬美元，每股盈利0.001美元，不派息。雷蛇股價績前向下，雷蛇半日報2.27元，跌0.05元或2.2%，股價午後曾倒升1%高見2.36元，最終收報2.28元，跌1.7%，成交7646萬元。

受強勁需求及硬件業務市場份額增長，及服務分部持續迅速增長帶動，雷蛇期內收益達12.1億美元創新高，按年增長48%。毛利2.7億美元，按年增長61.3%，毛利率提升至22.3%。

其中，硬件業務收益按年增長51.8%至10.8億美元；軟件及服務收益按年增長66.8%至1.3億美元。軟件業務方面，總賬戶數目按年增長53.8%至近1.23億個，每月活躍用戶增長超過68.2%。

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責任編輯︰梁浩碩