Mia Cucina 全新意大利嵌入式煤氣焗爐　明火烤焗演繹完美味道 

煤氣公司高級品牌Mia Cucina作為廚房專家，一直致力為顧客提供度身訂造的廚櫃產品。為打造一站式的入廚體驗，品牌除了引入多款意大利爐具及廚房設備，最近更嶄新推出全港獨有的嵌入式煤氣焗爐，令用家享受完美的入廚樂趣。

Mia Cucina 煤氣焗爐集烤焗於一身，利用內置明火熱力於短時間內快速加熱食物，鎖住營養及保留色香味，令烹調更出色。此焗爐配備對流風扇能促進熱空氣循環，最高溫度可達攝氏 240oC，有效提升煮食效果; 其57公升特大容量，可同時使用多層層架烹調，讓你隨時發揮煮食天份; 焗爐亦配備發酵功能提供25 oC -28 oC環境溫度，以製作美味麪包; 產品另置自動旋轉烤叉，助你便捷炮製不同美食。除了獨家明火性能外，LED屏幕顯示剩餘烹調時間功能，亦維持Mia Cucina 一貫線條簡約俐落的產品設計。

有關Mia Cucina

Mia Cucina, 即英文 “My Kitchen” 的意思；寓意產品設計「以人為本」，並以“The Kitchen with You in Mind” 為品牌理念。Mia Cucina擁有多年為新樓盤項目提供廚櫃的豐富經驗，廚櫃採用高級歐洲進口物料，按照顧客的烹調習慣而度身訂造，並由煤氣公司的廚櫃設計師、工程師及強大團隊提供專業意見。業務範圍由諮詢至產品銷售、設計至安裝，以及售後服務，為客人提供一站式廚櫃設計服務。品牌亦備有一系列高級爐具產品，包括多款明火煮食爐、焗爐及抽油煙機等。所有產品均由煤氣公司專業工程師遠赴意大利搜羅；同時融合地方智慧，加入專業技術以迎合香港用家要求。Mia Cucina致力為顧客提供時尚實用兼備的廚房，從而提升烹調的樂趣。



六星級服務

Mia Cucina由諮詢至廚櫃及爐具產品銷售、設計至安裝，以及售後服務，皆秉承煤氣公司以客為尊的服務宗旨，為顧客全力支援。廚櫃產品享有1年保養; 而爐具產品更享有3年包零件保養，信心保證。



Mia Cucina廚櫃陳列室

北角陳列室 -- 香港北角渣華道363號煤氣大樓地下

電話：2367 2709

銅鑼灣陳列室 -- 香港銅鑼灣禮頓道29號華懋禮頓廣場地下一號舖

電話：2367 2708



尖沙咀陳列室 - 九龍尖沙咀廣東道33號中港城第2座平台1號

電話：2367 2707



旺角陳列室 -- 九龍旺角彌敦道794-802號協成行太子中心地下A舖

電話：2398 1111



24小時客戶服務熱線: 2232 1232

網址: www.towngasmiacucina.com



（資料由客戶提供）