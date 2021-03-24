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【A股布局】國海證券集資額一半用於投資 原來往年炒嘢成績不錯

股樓投資 12:36 2021/03/24

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國海證券（深：000750）計劃融資85億元（人民幣，下同），其中有40億元拿去做投資，結果引起內地熱議，原來這間券商過去的利潤都要靠投資收益來撐住。

【異動股】官媒稱不應一刀切電子煙 料監管方式有別煙草 未跌完半日挫近3%，請按【見下頁

早前，公司發布定增預案，即香港的配股集資，融資85億，不超過40億元用於投資與交易業務，其餘資金則用於資本中介業務、資產管理業務及其他營運資金安排。

【大行點睇】看淡理文造紙利潤前景 瑞銀維持沽售評級，請按【見下頁

引述內地報道的數字，國海證券由2016至2020年來自投資收益就有6.25億元、12.03億元、11.58億元、9.8億元和14.52億元，相當於當期淨利潤的58.6%、279.1%、1,033.9%、180.2%及179.3%。

換言之，這麼多年來，若沒有投資收益撐住，公司業績早已見紅。從另一角度看，國海證券的本業確實有很大的改進空間。

 

【延伸閱讀】職場熱話：跟同事一起飲茶時想食灌湯餃 講明自己比錢但被同事話自私 事主不解：佢哋想點啊？，請按【見下頁

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記者：林衛

集資 A股 國海證券（深：000750）

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