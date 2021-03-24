【A股布局】國海證券集資額一半用於投資 原來往年炒嘢成績不錯

國海證券（深：000750）計劃融資85億元（人民幣，下同），其中有40億元拿去做投資，結果引起內地熱議，原來這間券商過去的利潤都要靠投資收益來撐住。

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早前，公司發布定增預案，即香港的配股集資，融資85億，不超過40億元用於投資與交易業務，其餘資金則用於資本中介業務、資產管理業務及其他營運資金安排。

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引述內地報道的數字，國海證券由2016至2020年來自投資收益就有6.25億元、12.03億元、11.58億元、9.8億元和14.52億元，相當於當期淨利潤的58.6%、279.1%、1,033.9%、180.2%及179.3%。

換言之，這麼多年來，若沒有投資收益撐住，公司業績早已見紅。從另一角度看，國海證券的本業確實有很大的改進空間。

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記者：林衛