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【業績｜內房股】時代中國去年少賺5%息76.68分人幣　現價股息率8.4厘　

股市 12:17 2021/03/24

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時代中國今年合同銷售目標約為1,100億元人民幣。

時代中國 （01233） 去年盈利按年跌5.2%至49.4億元（人民幣，下同），核心淨利潤減少7.3%至53.9億元，末期息減9.2%至76.68分。期內，時代中國收入按年跌9.1%至385.8億元，毛利率為28.8%，與去年基本持平。時代中國今日跌5.1%，中午收市報10.86港元，以此計算，現價股息率約8.4厘。

對於「三道紅綫」，公司淨負債比率66%，現金對短債比2.1倍，該兩條綫已達標。但剔除預收款後的資產負債率仍略為超標，主席兼行政總裁岑釗雄表示，會在未來一至兩年解決掉。

雅居樂去年多賺26%末期息增5成至60港仙，看【下一頁】

今年合同銷售目標增9.6%至1100億

時代中國去年合同銷售為1,003.8億元，按年增28.1%。公司指，今年合同銷售目標約為1,100億元。岑釗雄認為，約10%的增長合適，公司主要方向不單在合同銷售目標有增長，在利潤及綜合財務報表也要改善，保證有質量的增長。

拿地方面，岑釗雄稱，「集中供地」有助防止地價過於颷升，而公司約5成土儲來自城市更新，對招拍掛的依賴低，新規不會對公司構成大的影響，預期今年買地預算介乎230億至250億元，並視乎資金回籠的情況。

截至去年底止，總土地儲備約為2160萬平方米，足夠應付其未來三年的發展所需。

城市更新業務方面，去年收入54.5億元，截至去年底止，城市更新項目總數超過160個，潛在總建築面積約5,337萬平方米。岑釗雄指，去年轉化了8個項目，預計今年轉化的數量及面積將不低於去年。

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編輯：袁諾曦

時代中國控股（01233） 港股 人民幣

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