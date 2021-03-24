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【大行點睇】看淡理文造紙利潤前景 瑞銀維持沽售評級

股樓投資 12:13 2021/03/24

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瑞銀發表研究報告指，看淡理文造紙（02314）利潤前景，質疑公司能否將成本壓力完全轉嫁，料每噸盈利將由去年下半年的636元降至今年的463元，盈利下行風險亦未完全反映於現價。該行維持對其「沽售」評級，目標價由4.31元上調至6元。

【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房 【見下頁

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瑞銀又指，理文近期降B&Q紙銷售均價每噸50至100元人民幣，預期未來有進一步降價風險，原因是庫存增加以及本地回收紙價轉弱。該行升公司2021至2023年盈利預測介乎16至20%，以反映銷貨成本降幅大於預期。

理文造紙中午報6.86元，跌8.7%，成交金額約5,860萬元。

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記者﹕郭秀慧

大行報告 理文造紙（02314） 銷售 目標價 瑞銀

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