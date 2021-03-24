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【異動股】官媒稱不應一刀切電子煙 料監管方式有別煙草 思摩爾未跌完半日挫近3%

股樓投資 12:20 2021/03/24

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內地工信部及國家煙草專賣局於本周一（22日）提出將電子煙監管參照卷煙有關規定執行，消息拖累思摩爾（06969）股價急挫，昨日跌逾27%，收報48元。今早股價曾升逾4%，但現時轉跌近3%，報46.6元，成交12.1億元。

【大行點睇】企業加速數碼化有利發展 德銀予微盟目標價接近倍升  詳情請看[下一頁]

今日內媒《證券時報》於頭版評論指，在監管電子煙的同時應了解該產業的發展規律，並要在發展和監管間取得平衡，避免一刀切。

【中國手遊】面世不足半年收入破10億美元 《原神》或挑戰騰訊王牌遊戲？  詳情請看[下一頁]

該報表示，工信部的公告使不少人認為電子煙已死，惟控煙不可能一蹴而就。除了用價格及宣傳等方式減少煙草銷量，以電子煙替代亦是一種途徑。因此，即使將電子煙納入煙草監管制度，亦不會以相同方式對待兩者，在流通方式和監管上，都要顯示其不同。文章更稱，電子煙行業肯定不會死。

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撰文 : 趙家盈

中國 港股 思摩爾國際（06969） 行業 中華人民共和國工業和信息化部 異動股
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