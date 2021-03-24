【新股IPO】萬達商業主動撤回A股上市擬轉戰港股

▲ 萬達商業擬港股上市。

萬達商業長達5年排隊申請A股上市，卻最終主動撤回申請，擬赴境外上市。據內地媒體引述知情人士指，萬達商業撤回A股上市申請，進行輕資產重組之後，有望赴港上市。萬達商業今日（24日）公告稱，基於對自身戰略的研判，決定對公司從事輕資產商業運營、科技、數據、人員等相關資源進行重組，以盡快實現境內外上市，因此決定撤回A股IPO申請。

知情人士透露，「輕資產後的萬達商業無疑是奔著香港市場去的」，萬達商業曾表示長期看好香港市場良好的治理、透明的規則及高度的國際化水平，未來亦不排除旗下新興產業公司繼續到香港上市。

萬達商業於 2015年9月就 啟動內地IPO程序，向證監會遞招股書。當時萬達商業的上市的資產包括商場、酒店和文旅項目，房地產屬性鮮明。

惟受制於房地產調控政策，萬達商業計劃全面轉型輕資產，進一步優化上市資產屬性。經過調整，萬達商業上市主體三合為一，變為以萬達廣場為主的商業部分。

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編輯：陳華