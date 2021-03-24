【金價走勢】惠理：工業及消費需求彌補投資需求減少　長遠看好金價前景

黃金價格今年大幅波動，惠理 （00806） 量化投資副投資組合經理許喬達指，今年金價有調整，相信與市場期望經濟復甦有關，風險胃納增加下，雖然短期黃金投資需求減，令金價出現調整，但經濟復甦帶來的工業及消費需求增加，增加是金磚五國，印度進口稅調整也有利黃金需求，因此長遠對金價走勢仍有信心，相信黃金需求仍強勁。

惠理基金董事總經理及香港零售業務主管陳榮達補充，去年第四季環球央行買黃金數字下降，影響了黃金價格，但資金流入金飾市場及黃金ETF會推高金價，加上黃金有對沖作用，對今年金價仍有一定支持位。

現時金價約處於1700美元，陳榮達指，過去兩年股債市場關聯性較大，所以很多投資者會分散投資於關聯度較低的資產，估計更多投資者會將黃金分配於投資組合內。

惠理日前推出非上市類別的惠理價值黃金基金，陳榮達指，非上市類別的價值黃金基金主攻機構投資者及高淨值客戶，因此入場費800萬港元或100萬美元，總開支比率每年約0.4%，基金初始投資額度約600萬美元。

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記者：陳韻妍