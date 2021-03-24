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[騰訊700] 傳主席馬化騰本月 曾會晤內地反壟斷官員 討論公司合規事宜

股樓投資 12:40 2021/03/24

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科網巨頭騰訊(00700) 公布業績前夕，市場突傳主席馬化騰本月與內地反壟斷監管機構官員會晤，討論了該公司的合規事宜。騰訊中午收報621.5元，跌1.1%。

【港股追蹤】這隻新登場科技股 去年勁蝕逾1100億元人幣  詳情請看[下一頁]

外電引述知情人士消息透露，馬化騰本月拜訪了國家市場監督管理總局辦公室，要求與國家市場監管總局副局長甘霖和其他高級官員會晤。消息透露，雙方在會談中，討論了騰訊如何能夠更好地遵守反壟監管規定。據報，國家市場監督管理總局反壟斷局局長吳振國也參加了會議，他對騰訊的部分業務操作表達擔憂，並要求騰訊遵守反壟斷規定。　　

報道指，有關會議顯示內地的反壟斷行動繼阿里巴巴後，已開始盯上其他大型科企。騰訊有機會面臨反壟斷監管調查，皆因除了社交平台微信，其支付平台和阿里旗下金融平台一樣，在內地十分普及。

【大行點睇】國信證券預期 港股牛市格局不改 薦9隻港股建攻守兼備組合   詳情請看  [下一頁]

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撰文 : 李尚毅

馬化騰 反壟斷 騰訊控股（00700） 港股

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