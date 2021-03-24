【虛擬貨幣買虛擬樓】全球首間NFT房屋以288枚以太幣售出 　約值50萬美元

▲ 全球首宗NFT房屋拍賣「火星屋」。

加密貨幣投資熱潮未減，虛擬資產近月被炒起，其中，區塊鏈發行的數碼資產「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）備受投資者追捧。繼本月13日國際拍賣行佳士得（Christie's）首次以NFT形式拍賣純數碼藝術作品，以天價5.4億美元售出後，全球首宗NFT數字房屋亦在本月內以288枚以太幣成功拍賣，約值50萬美元（約388.5萬港元）。

據報道，該數字房屋名為「火星屋」（Mars House），由當代藝術家Krista Kim創建。Krista Kim指，買家可上載「火星屋」檔案到名為「元宇宙」的虛擬世界（metaverse）中，並體驗該數字房地產。她預計，NFT交易未來將會在短時間內融入現實的生活方式中。

▲ 圖為火星屋外部。

NFT是甚麼？

NFT（Non-Fungible Token）是以區塊鏈技術產生的獨有標記，可用作認證虛擬資產物主的擁有權。以圖片為例，在互聯網世界中，網民可把電子圖片任意另存作為己用，因此，當人們交易某張電子圖片時，便會以NFT作為憑證，表示自己是該物品的主人。

NFT形式不限，可以是靜態的網上圖片、遊戲道具、數碼藝術品，也可以是動態的影片。比如Twitter（美﹕TWTR）行政總裁Jack Dorsey先前便把他在Twitter上首篇帖文的擁有權以NFT形式出售，叫價290萬美元。

NFT市場可謂有價有市，Gucci今年便順應潮流，推出首款虛擬球鞋，每對售價12美元。Tesla（美﹕TSLA）創辦人Elon Musk 上周曾在社交網站Twitter表示，擬把一首關於NFT的歌以NFT形式出售，惟昨日（23日）他突然表示，感覺「有點不對勁」，將不會出售該首歌曲。

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編輯﹕賴奕羚