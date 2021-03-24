【物流大擠塞】長榮貨船蘇彝士運河擱淺　歐亞船運大受影響　逾百船滯留

▲ 有被長榮貨輪堵塞的貨船拍下最新情況。（Julianne Cona Instagram圖片）

船運物流的亂況已持續一段時間，至今仍未解決。作為最繁忙航線之一的蘇彝士運河，竟然被一艘貨船堵塞，往來歐洲及亞洲的航運恐受影響。

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綜合外電報道，長榮一艘貨船自昨日起滯留在蘇彝士運河，造成雙向的貨船全部亦被迫停留。運河出現大擠塞，最少有100艘船因而滯留。蘇彝士運河是連接歐洲及亞洲的重要航線，由於其路線長度是最短，故不少船公司亦選用蘇彝士運河，節省成本。

▲ 根據船隻追蹤網站「VesselFinder」顯示，該船自昨日凌晨4時已停留在蘇彝士運河。

根據船隻追蹤網站「VesselFinder」顯示，造成運河嚴重擠塞的長榮貨船「長賜號」長400米，59米闊，重22萬噸。自昨日凌晨4時已停留在蘇彝士運河。據了解，該船上有數百個貨櫃，出發地是中國，正前往荷蘭鹿特丹。有指「長賜號」意外觸底擱淺，目前橫向停在運河，因闊度不足而無法轉身。

有報道指，埃及政府正在設法疏導河上交通，又安排掘土機，嘗試掘闊運河兩岸。多艘拖船亦正試圖令該船重新啟航。

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責任編輯：葉泳珊