【吉利股價】吉利遇投行下調目標潮　大和降評級削目標價逾4成、淡友大摩續看13元（附最新目標價）

▲ 吉利汽車（00175）業績後遇券商下調目標潮

吉利汽車 （00175） 去年盈利按年跌32%至55.3億元人民幣，削末期息兩成至0.2港元。吉利汽車績後遭大行唱淡，幾乎全線券商都趁機下調吉利目標價。大和資金降吉利評級，由「買入」降至「持有」，大削目標價45%至22元。另外，瑞信亦下調吉利目標價18%至27元、富瑞下調目標價18%至33.3元，為下調幅度較多的投行。至於吉利汽車長期淡友，摩根士丹利續予13元目標價，維持「減持/審慎」評級。

吉利股價受挫，失守20元關口，全日低見19.44元，收市報19.9元，跌12%，成交58億元。吉利兩日間股價累跌18%。

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吉利業績重點

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投行最新目標價和評級

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大和發表報告指出，吉利業績令人失望，毛利率惡化，每股盈利低過該行預測31%。吉利宣布成立純電動合資品牌「極氪（ZEEKR）」 ， ZEEKR 將於下月發布首款產品，定價為30萬至50萬人幣，9月交付。大和稱，考慮到吉利以前的Geometry系列銷量不高，而且新能源汽車競爭趨激烈，對ZEEKR的前景持謹慎態度。

大和憂慮新品牌的潛在虧損，或影響吉利的盈利改善能力，調低吉利2021至22年每股盈利預測34%，今年每股盈利預測由1.39元人幣降至0.92元人幣。另外，該行料吉利回A計劃可能進一步延遲，將2021年的目標市盈率下調至20倍，並指吉利現價已充分估值。該行下調吉利評級至「持有」，大削目標價45%至22元。

吉利汽車全年少賺32%減派息、回A上市傳遇阻【下一頁】

瑞信表示，考慮到吉利毛利差過預期，下調2021至22年盈利預測23.8%至27%，並降目標價18%至27元，評級維持「跑贏大市」。

瑞信指出，在香港及美國上市的內地車企中，以目標價上升空間及催化劑計，揀股依次為東風 （00489） 、蔚來（美：NIO）、小鵬（美：XEPV）、理想（美：LI）、長城 （02333） 、比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 、廣汽 （02238） 、北汽 （01958） 及華晨 （01114） 。

富瑞表示，依然看好吉利長期增長潛力，包括新車型和新合資公司可以提高毛利率，也沒有外資合資公司風險，也可以受惠於鄉鎮發展，但依然削減吉利汽車盈利預測，最新預計吉利今明兩年收入分別增長18%和10%，盈利就會增長59%和20%，目標價由40元削至33.3元，反映2022年市盈率27倍。

大摩表示，新合資電動車品牌「極氪」產品定價料達30萬至50萬元人民幣，較該行預計的25萬元人民幣定位更高，形容是吉利集團首次部署進入高檔汽車市場，但面對寶馬iX3 、同系富豪XC40的競爭，預計極氪在營運初期時需要耗用大量資源提升品牌認知，對營運表現進一步受壓。

大摩又指，吉利對「4.0世代」產品有高期望，但認為去年下半年新世代產品推出後，吉利毛利率不升反跌，反映新產品營銷和研發成本攤銷影響。

大摩對吉利汽車的基本評估未有改變，續予13元目標價。

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編輯：吳敏芳