【吉利股價】吉利績後遭大行唱淡　大和降評級至持有大削目標45%至22元、瑞信首選東風

吉利汽車 （00175） 去年盈利按年跌32%至55.3億元人民幣，削末期息兩成至0.2港元。吉利績後遭大行唱淡， 大和降吉利評級，由「買入」降至「持有」，大削目標價至22元。另外，瑞信亦下調吉利目標價18%至27元。吉利股價受挫，最新跌逾一成，失守20元關口。

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大和發表報告指出，吉利業績令人失望，毛利率惡化，每股盈利低過該行預測31%。吉利宣布成立純電動合資品牌「極氪（ZEEKR）」 ， ZEEKR 將於下月發布首款產品，定價為30萬至50萬人幣，9月交付。大和稱，考慮到吉利以前的Geometry系列銷量不高，而且新能源汽車競爭趨激烈，對ZEEKR的前景持謹慎態度。

大和憂慮新品牌的潛在虧損，或影響吉利的盈利改善能力，調低吉利2021至22年每股盈利預測34%，今年每股盈利預測由1.39元人幣降至0.92元人幣。另外，該行料吉利回A計劃可能進一步延遲，將2021年的目標市盈率下調至20倍，並指吉利現價已充分估值。該行下調吉利評級至「持有」，大削目標價45%至22元。

吉利汽車全年少賺32%減派息、回A上市傳遇阻【下一頁】

另一邊廂，瑞信稱考慮到吉利毛利差過預期，下調2021至22年盈利預測23.8%至27%，並降目標價18%至27元，評級維持「跑贏大市」。瑞信指出，在香港及美國上市的內地車企中，以目標價上升空間及催化劑計，揀股依次為東風 （00489） 、蔚來（美：NIO）、小鵬（美：XEPV）、理想（美：LI）、長城 （02333） 、比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 、廣汽 （02238） 、北汽 （01958） 及華晨 （01114） 。

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編輯：吳敏芳