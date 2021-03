緬甸7歲女童家中被軍方射殺 19歲哥哥被捕及毆打（第二版）

緬甸民眾連續多周上街示威,抗議緬甸軍政府發動政變,軍方以實彈鎮壓示威。其中一名7歲女童於家中被軍方射殺,成緬甸示威最年輕的受害者。緬甸軍方透露,持續的示威暴力造成164名示威者死亡,對事件感到哀傷。但當地人權組織指,有最少261名示威者於事件中犧牲。

(第二版增加槍擊發生詳情)

緬甸軍方鎮壓示威 最少39人死 【下一頁】

緬甸軍政府指控抗議者持續數周的縱火及暴力行為,強調將使用最低武力遏止平息日常示威活動。軍方發言人蘇敏敦(Zaw Min Tun)表示,至今有164名示威者死亡,對造成緬甸民眾死傷感到哀傷。而當地人權組織則指,有最少261名示威者於軍方鎮壓中犧牲。

路透社報道,曼德勒(Mandalay)一名7歲女童周二於家中被軍方射殺,成為示威發生至今最年輕受害者。該名女童的25歲姐姐向英國廣告公司(BBC)透露,士兵當時正挨家挨戶搜捕示威者。在闖入家中後,士兵質問父親有否匿藏示威者,父親否認後被士兵指責說謊,然後開始在屋內搜查。女童此時跑向父親,並坐在父親大腿上。士兵隨後便開槍,並打中了女童。

父親在事後接受當地傳媒訪問時表示,家人隨即駕車帶妹妹尋求醫療援助,但她在中槍後半小時便離世,而妹妹臨終前曾說「我不行了父親,實在太痛苦。」(I can't Father, it's too painful)。警方其後拘捕並毆打同一家庭的19歲兒子。據悉,鎮上有另外兩名男子被士兵射殺。

逃印警察:上級下令直接槍殺示威者 【下一頁】

緬甸軍方自發動政變後,一直以最大武力及實彈鎮壓示威者,歐盟及美國亦先後制裁多名軍方成員。蘇敏敦把流血事件歸咎於示威者暴力行為,強調有9名士兵於事件中死亡。

責任編輯:郭麗明