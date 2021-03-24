緬甸7歲女童家中被軍方射殺 成最年輕受害者

緬甸民眾連續多周上街示威，抗議緬甸軍政府發動政變，軍方以實彈鎮壓示威。其中一名7歲女童於家中被軍方射殺，成緬甸示威最年輕的受害者。緬甸軍方透露，持續的示威暴力造成164名示威者死亡，對事件感到哀傷。但當地人權組織指，有最少261名示威者於事件中犧牲。

緬甸軍方鎮壓示威 最少39人死 【下一頁】

緬甸軍政府指控抗議者持續數周的縱火及暴力行為，強調將使用最低武力遏止平息日常示威活動。軍方發言人蘇敏敦（Zaw Min Tun）表示，至今有164名示威者死亡，對造成緬甸民眾死傷感到哀傷。而當地人權組織則指，有最少261名示威者於軍方鎮壓中犧牲。

路透社報道，曼德勒（Mandalay）一名7歲女童周二於家中被軍方射殺，成為示威發生至今最年輕受害者。該名女童的姐姐向當地媒體透露，士兵打算向她的父親開槍，但打中了坐在大腿上的女童。據悉，鎮上有另外兩名男子被士兵射殺。

逃印警察：上級下令直接槍殺示威者 【下一頁】

緬甸軍方自發動政變後，一直以最大武力及實彈鎮壓示威者，歐盟及美國亦先後制裁多名軍方成員。蘇敏敦把流血事件歸咎於示威者暴力行為，強調有9名士兵於事件中死亡。

責任編輯：郭麗明