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新盤「貨尾」多年未賣出　本來變成「倉底貨」　近期突然好搶手！

股樓投資 13:35 2021/03/24

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樓市持續強勢，除了各區屢錄高價成交，就連一堆新盤「倉底貨」也突然變成「搶手貨」。據成交紀錄冊顯示，眀徳山、星漣海、朗城滙、南區．左岸等項目先後沽清全數餘貨。值得留意的是，新盤貨尾不等如「賣剩蔗」，皆因不少餘貨盤都有好貨，部分發展亦會為貨尾單位提供不少優惠，加上部分貨尾已經落成，即有現樓睇，所以買貨尾都有不少好處，惟貨尾多數都是大單位，叫價普遍要逾千萬。  

成交紀錄冊顯示，馬鞍山星漣海日前賣出最後2伙，其中2A座2樓A室，實用面積1,660平方呎，以2,480萬元易手，而1座2樓B室，實用面積1,661平方呎，則以2,250萬元成交。資料顯示，星漣海於2017年3月開始推售，全盤提供454伙單位，最終花了4年時間，才全盤沽清。

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西營盤眀徳山於2015年12月開售，近日以招標形式售出最後1伙，而成交價及呎價均創項目新高。資料顯示，成交單位為32樓A室，屬頂層連天台單位，實用面積955平方呎，成交價4,393萬元，實用呎價46,000元。

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此外，元朗朗城滙早前亦賣出最後1伙，單位為2座32樓B室，實用面積747平方呎，成交價1418.15萬元，實用呎價則約18,985元。至於鴨脷洲南區．左岸，早前亦以招標沽出最後一伙，單位為2座2樓A室，實用面積1,763平方呎，連608平方呎平台，成交價高達6,200萬元，呎價則約35,167元。資料顯示，南區．左岸自2016年10月開售，至今全盤114伙終告沽清。

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撰文 : 黃卓賢

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