【反壟斷】騰訊認馬化騰與反壟斷監管官員會晤　強調屬自願、日常性質（第二版）

▲ 【反壟斷】馬化騰傳本月與中國反壟斷官員會晤 討論騰訊合規情況

路透引述兩名消息人士指，繼阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲被中國反壟斷監管機構官員約談後，騰訊 （00700） 公布業績前外，騰訊創辦人馬化騰與中國反壟斷監管機構官員會晤，討論騰訊的合規情況。馬化騰在騰訊業績記者會被問及相關情況時，騰訊總裁劉熾平代為回答時稱變相承認馬化騰曾與監管官員會面，強調有關會面屬自願性質，也屬於恒常與監管機構討論的過程。

劉熾平續指，會議中騰訊和監管部門討論一系列議題，重心在於如何創造有利創新的環境，騰訊也一直視合規為「首條生命綫」。

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路透引述消息指，馬化騰月初在兩會現身，本月並拜訪國家市場監督管理總局辦公室。馬化騰是騰訊總部所在地廣東省的人大代表，他要求與國家市場監管總局副局長甘霖和其他高級官員會晤。

消息人士指，從馬化騰約談事件反映，騰訊可能是下一個面臨更嚴格的反壟斷監管的互聯網公司。

（第二版更新業績會內容）

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編輯：陳韻妍