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【美國經濟】拜登﹕1400美元現金支票派發進度良好 　料今日內約有1億人已收到支票

Hot Talk 11:19 2021/03/24

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拜登昨日指，預期在今日內，約1億美國人已獲得現金支票。

美國總統拜登先前簽署1.9萬億美元紓困案，當中擬向每位合資格人士派發1400美元現金支票。拜登昨日（23日）表示，預計在今日（24日）內，現金支票將送達至約1億美國人手上，符合他在上周二（16日）時訂下的預期目標。他估計，在是次紓困案中，約85%美國家庭人口將可領取現金支票。

傳拜登政府擬加推新一輪3萬億美元紓困案，詳情可看﹕【下一頁】

拜登上周二曾表示，期望在10日內將現金支票送達至1億美國人手上，預計可令85%美國家庭人口受惠。現時情況下，個人年收入在7.5萬美元或以下、或夫妻年收入在15萬美元或以下人士均為合資格人士，可領取1400美元現金支票。

他昨日表示，現金支票派發進展良好，預計在今日（24日）內，現金支票將送達至約1億美國人手上。

另外，拜登在上周四時亦表示，擬計劃最快在今年5月1日前向所有公眾開放接種新冠疫苗，並指美國政府最近正努力擴大國內疫苗供應。

相關文章﹕

【美國經濟】拜登據報考慮加企業稅、資本利得稅　1993年首次重大加稅

【紓困方案】拜登同意調整支票發放門檻 降領取資格收入上限

【美國紓困】拜登簽1.9萬億美元紓困案　發每周300美元失業支票、冀獨立日生活如常（第二版）

 

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編輯﹕賴奕羚

經濟 疫情 美國 拜登

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