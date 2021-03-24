【美國經濟】拜登﹕1400美元現金支票派發進度良好 　料今日內約有1億人已收到支票

▲ 拜登昨日指，預期在今日內，約1億美國人已獲得現金支票。

美國總統拜登先前簽署1.9萬億美元紓困案，當中擬向每位合資格人士派發1400美元現金支票。拜登昨日（23日）表示，預計在今日（24日）內，現金支票將送達至約1億美國人手上，符合他在上周二（16日）時訂下的預期目標。他估計，在是次紓困案中，約85%美國家庭人口將可領取現金支票。

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拜登上周二曾表示，期望在10日內將現金支票送達至1億美國人手上，預計可令85%美國家庭人口受惠。現時情況下，個人年收入在7.5萬美元或以下、或夫妻年收入在15萬美元或以下人士均為合資格人士，可領取1400美元現金支票。

他昨日表示，現金支票派發進展良好，預計在今日（24日）內，現金支票將送達至約1億美國人手上。

另外，拜登在上周四時亦表示，擬計劃最快在今年5月1日前向所有公眾開放接種新冠疫苗，並指美國政府最近正努力擴大國內疫苗供應。

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編輯﹕賴奕羚