【對撼AirTag】Fitbit Inspire 2加入Tile裝置尋找功能　可透過藍牙定位追蹤手環

▲ Fitbit日前宣布跟Tile合作，為Fitbit Inspire 2加入Tile定位尋物功能，讓用戶可以隨時掌握手環位置。

雖然一直只聞樓梯響，不過在蘋果（Apple）的AirTag即將推出之際，Fitbit日前就宣布跟Tile合作，為Fitbit Inspire 2加入Tile定位尋物功能，讓用戶可以隨時掌握手環位置。是次合作標誌著Tile進軍穿戴式裝置市場，不論是現有或全新的Inspire 2用戶均可免費享用Tile的裝置尋找功能。

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現有的Inspire 2用戶將會在這個星期內，收到 Fitbit應用程式發出的軟件更新通知，以加入Tile功能，隨後程式會引領用戶下載Tile應用程式以啟動搜尋工具。而Tile的裝置尋找功能現可直接在Fitbit Inspire 2上使用，用戶毋須擔心設定問題，日後可透過藍牙尋找技術來追蹤Inspire 2位置，不怕在家丟失手環。

▲ Fitbit 程式現時已加入Tile 尋找裝置介面，方便用戶找回Inspire 2 運動手環。

如果用戶在家裡找不到Inspire 2，可利用Tile應用程式找到裝置定位。即使身處在藍牙範圍以外，亦可透過程式查找裝置的最後位置，或利用Tile的全球網絡作搜尋。此外，如果Inspire 2透過藍牙連接手機，即使手機設置為靜音，用戶亦可透過Inspire 2觸發手機響鬧。

此外，Tile還提供訂閱制的Tile Premium服務，可以獲得額外包括智能提示（Smart Alerts）功能，當用戶外出不小心將Fitbit Inspire 2留在屋內時，Tile應用程式會主動發出通知。

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Fitbit Inspire 2現已包括Tile功能，並於Fitbit.com及主要零售商發售，售價為港幣880元。而Tile Premium服務則可於Tile應用程式中購買，月費為港幣23 元，年費則為港幣233元。

責任編輯：施雯雯