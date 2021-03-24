北韓連射兩枚短程導彈 拜登仍期待與金正恩對話

北韓核武器問題一直備受關注，外界期望美國總統拜登能夠有所作為。但美國官員確認，北韓在周末曾發射了兩枚短程導彈，為近一年來及拜登上台後的第一次。美國官員形容，這是北韓對拜登政府的直接挑戰。但同時強調，拜登仍然對與北韓對保持開放態度。

美國政府兩名高級官員於周二（23日）的記者會上確認，北韓上周末發射了兩枚短程導彈，並形容是對拜登政府的直接挑戰。南韓軍方表示，北韓政府周日（21日）在北韓西邊海岸發射了兩枚巡航導彈。南韓軍方偵測到相關活動，正在監察情況。

北韓諷刺美國玩「廉價把戲」 拒同拜登對話 【下一頁】

是次為北韓自拜登上任後，首次公開測試武器，有評論認為是北韓試探美國及南韓的反應。美國官員嘗試淡化事件，表示北韓發射的只屬低端導彈，並未違反任何聯合國安理會決議。拜登在訪問俄亥俄州時被問及相關消息，嘗試為事件降溫，指與北韓政府之間「沒有太大改變」（nothing much has changed）。

有美國官員表示，拜登政府對北韓政策的全面審查已步入「最後階段」（final stages），計劃在下周與日本和南韓討論相關議題。《路透社》引述拜登政府資深官員消息指，華府和平壤之間的台底下聯絡已經全部斷線，但並不認為北韓周末的試射導彈行為，意味著兩國間再無機會對話。

責任編輯：李俊儀