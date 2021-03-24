【阿斯利康疫苗】意大利有人接種後死 醫護被起訴誤殺

阿斯利康疫苗早前接連出現血栓個案，多國曾暫停使用。意大利本月初有人接種阿斯利康疫苗數小時後死亡，意大利當局以誤殺罪名起訴負責接種的醫生及護士。當局更下令沒收涉事疫苗相同批次的阿斯利康疫苗，決定引起爭議。

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路透社報道，西西里島一名43歲的海軍軍人佩特諾（Stefano Paterno），本月8日上午於當地一間軍事醫院接種阿斯利康（Astrazeneca）疫苗。

佩特諾接種前沒有任何已知疾病，他接種數小時後曾出現輕微發燒的症狀，但於上床休息時已不再發燒。但佩特諾於淩晨時分突然出現癲癇症狀，雖然救護人員已迅速前往搶救，但佩特諾其後死亡。

當局數日後以誤殺罪名，檢控負責為佩特諾接種疫苗的兩名醫生和一名護士。檢察官更下令於全國範圍内，沒收與涉事疫苗同一批次的數萬劑疫苗。但當地不少醫護人員都認為這項決定無必要。

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當局檢控負責接種醫護的決定，引起醫學界的不滿。代表115個國家及地區的世界醫學協會（World Medical Association）指出，歐洲其餘地區的醫護都不會面臨檢控的威脅。

米蘭一間醫院的傳染病科主管加利（Massimo Galli）批評當局的決定荒謬，指醫護在這種情況下難以為數百萬人接種疫苗，更指他認識的醫生都對此感到憤怒。

責任編輯：鄭錦玲