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【投行悲歌】高盛新入職員工每周工作100小時　CEO打破沉默稱會嚴肅對待

宏觀解讀 10:49 2021/03/24

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投行銀行工作量龐大人所共知，高盛（Goldman Sachs）初級分析師早前投訴指現時的工作條件並不人道（inhumane），每周工作時數超過100小時。高盛首席執行官David Solomon打破沉默回應，表示將會「非常認真地」對待投訴。

David Solomon表示，華爾街的投行將會進一步採取行動解決上周洩露的幻燈片中提出的問題。該份簡報是由小部分美國新聘的投資銀行分析師製作並表示他們每周工作100小時及面臨同事的虐待（abuse）這嚴重影響了他們的身心健康。

IPO熱潮增加投行工作量？【下一頁】

外電報道指引述David Solomon的錄音稿指，我可以想像到很多人最近看了一群分析師與他們的管理層分享關於他們缺乏工作與生活平衡的。＂我們的領導團隊及我對於此事非常重視。＂

David Solomon又指，初級員工在遠程工作期間，面臨一系列的新挑戰，他承認，有些員工認為他們必須24/7隨時候命。他又表示，這並不是容易的事，公司正在努力變得更好。

相關文章：【新股IPO】高盛於香港成立SPAC團隊　年初亞洲SPAC交易總值已超越去年全年總額

 

記者：謝卓榮

投資銀行 工作時數 IPO 銀行

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