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【大行報告】閱文績後遭瑞銀下調目標價　今股價仍一度升逾16%

股樓投資 15:35 2021/03/24

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瑞銀發表的研究報告指，閱文集團(00772)去年下半年收入按年跌2.1%至53億元(人民幣，下同)，主要因為來自新麗傳媒的IP營運收入下降，按非通用會計準則計算，淨利為8.95億元，較該行早前預測高52%，主要因為銷售、一般及行政成本減省。按業務劃分，線上閱讀收入按年升19%，主要受惠付費用戶ARPU提升及免費閱讀廣告收入增加，隨著公司進一步豐富高質素內容，改善介面及社交功能，並加強與騰訊(00700)渠道合作，認為線上閱讀收入可繼續增長，料2021至2024年將按年增長12%至18%。

管理層在業績電話會議中指出，IP營運是公司長期的增長引擎，強調已積極重整業務架構，並且與騰訊影業等建立合作，同時已設計出一個更成熟的內容開發系統，雖然轉型僅在初步階段，對短期收入及盈利的貢獻有限，但該行相信對公司長遠的IP價值鏈開發有利好。

該行將公司2021至2022年收入預測降0.4%及4.2%，以反映廣告收入預測趨保守，而公司短期將聚焦於用戶增長及利用騰訊的渠道，在利潤方面該行估計銷售及營銷開支將下降，目標價由73.8元降至72元，評級維持「中性」。

截至近3時，集團股價仍升逾12%，今早曾一度升逾16%。

【大行報告】吉利績後遭四間大行下調目標價　 大和劈最多削近五成目標價   【見下頁

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撰文 : 周兆邦

港股 閱文集團（00772）

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