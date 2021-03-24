【BioNtech復必泰】本港即日起暫停接種復必泰疫苗　復星醫藥跌3%

港府跟隨澳門暫停接種復必泰疫苗直至另行通知，復星醫藥 （02196） 現跌2.9%，最新報33.15元。另外，餐飲股亦隨大市下跌，大家樂 （00341） 現跌2.7%、大快活 （00052） 現跌1.4%，盤中低見17.1元，創1個月低。另外，港視 （01137） 挫5.7%，現報12.4元。

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政府今日（24日）早上收到復星實業（香港）有限公司的書面通知，由於注意到與批號為210102的Comirnaty（復必泰疫苗）（有效期至2021年6月）藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech和復星醫藥已就有關包裝瑕疵問題的原因進行調查，為謹慎起見，現階段在調查期間須即時暫停接種。

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當局指，到目前為止，BioNTech 和復星醫藥未有發現任何理由認為產品安全存在風險。然而為謹慎起見，在調查期間須暫停接種批號為210102的疫苗產品，直至有關調查結束。至於本港另一批號為210104的疫苗產品，亦須進行封存，暫時不予接種。此乃預防性措施，旨在持續確保疫苗接種安全。

鑑於香港引進的復必泰疫苗屬於上述批次，各社區疫苗接種中心即日起暫停接種復必泰疫苗，直至另行通知。今日起已預約接種復必泰疫苗的人士無需前往接種中心接種。

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編輯：吳敏芳