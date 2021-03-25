【BioNTech復必泰】香港暫停接種復必泰疫苗　政府暫停復必泰預約、稱有關疫苗沒有出現安全問題（第五版）

▲ 香港即日暫停接種復必泰疫苗 復星醫藥稱不會重大影響生產經營

港府跟隨澳門暫停接種BioNTech復必泰疫苗直至另行通知，負責引入BioNTech復必泰疫苗到港的復星醫藥 （02196） 今日（25日）續跌1.7%，半日報32元。本地餐飲股今日跌幅收窄，大快活 （00052） 跌0.7%，半日報17.1元、大家樂 （00341） 跌0.24%，報16.7元。另外，港視 （01137） 回升0.5%，報12.5元。負責運輸復必泰到港的國泰航空 （00293） 反彈2.8%，半日報7.1元。

政府今日表示，衛生署昨日早上已與復星舉行緊急會議，跟進復必泰疫苗包裝瑕疵的問題，並已與BioNTech展開調查。

政府強調，有關疫苗並沒有出現安全問題，暫停接種是為了嚴謹起見的預防性措施。各社區疫苗接種中心已暫停預約及接種復必泰疫苗，直至另行通知。政府會密切跟進有關事件，盡快適時公布最新情況及安排。

政府網站今天已暫停網上預約接種復必泰疫苗。

▲ 政府網站今天已暫停網上預約接種復必泰疫苗。

政府昨日（24日）早上收到復星實業書面通知，由於注意到與批號為210102的「Comirnaty（復必泰疫苗）」藥瓶封蓋有包裝瑕疵，BioNTech和復星醫藥已就有關包裝瑕疵問題的原因進行調查，為謹慎起見，現階段在調查期間須即時暫停接種。該批疫苗有效期至2021年6月。

BioNTech 發言人表示，得知其中一批供予香港及澳門地區的疫苗中發現少量西林瓶封蓋有瑕疵，正調查整個運輸鏈、分包裝以及灌裝生產過程，以至疫苗到達接種中心後的工序，而相關批次疫苗未在其他地區供應，而其他批次疫苗產品不受本次調查影響。

BioNTech 稱：

直至現時，我們相信此批疫苗不會對接種人士構成任何安全風險。

復星詳解「復必泰」副作用及接種注意事項【下一頁】

復星醫藥昨日中午發表通告，事件對香港和澳門後續接種安排可能存在影響，具體以調查結果為準，但預計不會對集團的正常生產經營帶來重大影響。復星醫藥稱，獲BioNTech許可引進復必泰疫苗到中國大陸及港澳台，目前復必泰疫苗在中國大陸尚處於第二期臨床階段。

食衛局局長陳肇始昨日中午會見傳媒指，即未知多少市民已接種210102批號的復必泰疫苗，重申暫未見任何理由證明疫苗產品具安全風險，但因安全起見，在調查完成前不會安排接種。

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當局昨日早上聲明，本港另一批號為210104的疫苗產品，亦須進行封存，暫時不予接種。此乃預防性措施，旨在持續確保疫苗接種安全。鑑於香港引進的復必泰疫苗屬於上述批次，各社區疫苗接種中心即日起暫停接種復必泰疫苗，直至另行通知。昨日起已預約接種復必泰疫苗的人士無需前往接種中心接種。

（第二版更新陳肇始會見記者內容和中午收市價，第三版更新復星通告，第四版更新BioNTech發言人內容、第五版更新暫停網上預約復必泰疫苗）

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編輯：吳敏芳