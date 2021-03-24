【BioNTech復必泰】香港即日暫停接種復必泰疫苗　復星醫藥跌5%、稱不會重大影響生產經營（第三版）

▲ 香港即日暫停接種復必泰疫苗 復星醫藥稱不會重大影響生產經營

港府跟隨澳門暫停接種BioNTech復必泰疫苗直至另行通知，負責引入BioNTech復必泰疫苗到港的復星醫藥 （02196） 半日跌4.8%，最新報32.5元。隨香港即時暫停復必泰疫苗接種，本地餐飲股亦隨大市下跌，大家樂 （00341） 半日跌3.2%、大快活 （00052） 現跌1%，盤中低見17.1元，創1個月低。另外，港視 （01137） 挫7%，現報12.22元。

政府今日（24日）早上收到復星實業書面通知，由於注意到與批號為210102的「Comirnaty（復必泰疫苗）」藥瓶封蓋有包裝瑕疵，BioNTech和復星醫藥已就有關包裝瑕疵問題的原因進行調查，為謹慎起見，現階段在調查期間須即時暫停接種。該批疫苗有效期至2021年6月。

復星醫藥中午發表通告，事件對香港和澳門後續接種安排可能存在影響，具體以調查結果為準，但預計不會對集團的正常生產經營帶來重大影響。復星醫藥稱，獲BioNTech許可引進復必泰疫苗到中國大陸及港澳台，目前復必泰疫苗在中國大陸尚處於第二期臨床階段。

食衛局局長陳肇始中午會見傳媒指，即未知多少市民已接種210102批號的復必泰疫苗，重申暫未見任何理由證明疫苗產品具安全風險，但因安全起見，在調查完成前不會安排接種。

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當局今早聲明，本港另一批號為210104的疫苗產品，亦須進行封存，暫時不予接種。此乃預防性措施，旨在持續確保疫苗接種安全。鑑於香港引進的復必泰疫苗屬於上述批次，各社區疫苗接種中心即日起暫停接種復必泰疫苗，直至另行通知。今日起已預約接種復必泰疫苗的人士無需前往接種中心接種。

（第二版更新陳肇始會見記者內容和中午收市價，第三版更新復星通告）

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編輯：吳敏芳