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【BioNtech復必泰】澳門即日暫停接種復必泰疫苗　濠賭股急瀉、美高梅曾跌兩成

股市 10:07 2021/03/24

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澳門衛生局（24日）公布，由於德國BioNTech生產的mRNA新冠疫苗包裝有瑕疵，須立即暫停接種復必泰疫苗。 受暫停接種復必泰疫苗消息影響，濠賭股下挫，美高梅 （02282） 曾挫近兩成，盤中低見10.9元，創1個月低，最新報12.82元，跌5.5%。

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香港都暫停接種「復必泰」疫苗【下一頁】

另外，銀娛 （00027） 現跌66.5元，跌4.2%，盤中低見65.75元，同創1個月低；金沙 （01928） 現跌5%，最新報36.8元；永利澳門 （01128） 現跌4.9%，最新報14.86元；新濠國際 （00200） 跌4.4%、澳博 （00880） 現跌2.5%，最新報9.85元，盤中低見9.72元。

復星詳解接種「復必泰」副作用及接種注意事項【下一頁】

澳門衛生局公布，收到復星實業（香港）公司的書面通知，由於近期注意到多個與批號為 210102 的德國BioNTech生產的mRNA新冠疫苗 Comirnaty®️（有效期至 2021 年 6 月）西林瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech 和復星醫藥已發起對該問題的原因調查，須立即暫停接種。

到目前為止，BioNTech 和復星醫藥還沒有理由認為產品安全存在風險。但謹慎起見，在調查期間，必須暫停接種批號為 210102 的疫苗產品，直至本調查結束。此預防性措施旨在持續確保疫苗的接種安全。

澳門引進的mRNA疫苗全部屬於該批次，即日起暫停接種，直至另行通知。

相關文章：【濠賭股】澳門進出賭場毋須陰性檢測結果、銀娛升7%　摩通料對入境旅客影響不大（第二版）

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編輯：吳敏芳

港股 永利澳門（01128） 金沙中國有限公司（01928） 新濠國際（00200） 美高梅中國（02282） 銀河娛樂（00027） 澳門 疫苗 BioNTech

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