【WFH】星展銀行傳擬退租港東島中心兩層辦公室樓面

▲ 外電報道，據報星展銀行擬退租港島東中心的兩層辦公室樓面。

早前渣打 （02888） 、法國巴黎銀行、瑞銀傳出擬退租部分香港辦公室寫字樓樓面，外電今早報道，消息人士透露，星展銀行擬加入退租行列，計劃退租太古地產 （01972） 旗下位於鰂魚涌的港島東中心兩層辦公室樓面。星展未有回應有關報道，太古地產則表示，不回應有關傳聞，強調截至昨日（23日）為止，港島東中心出租率為100%。

星展早前指辦公室工作有助建立團隊士氣，詳情可見﹕【下一頁】

該報道指，星展現時租用港島東中心8層辦公室樓面，但近期受在家工作（work from home）影響，星展決定退租兩層辦公室樓面。

受新冠疫情影響，星展去年11月曾表示，擬將遙距工作安排恒常化，考慮採取永久採取「混合辦公模式」，容許員工靈活安排遠程工作，遙距工作時數可佔總工作時間最多4成。

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編輯﹕賴奕羚