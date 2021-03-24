為新經濟ETF「把脈」

繼去年新經濟ETF推動香港ETF市場創成交額紀錄後（請參閱「分析ETF年度排行榜」一文），踏入2021年，新經濟ETF的交投持續活躍，今年首兩個月資金流入規模達到91億港元。

年初以來，香港ETF市場共有7隻新上市ETF，當中4隻就以新經濟為主題，究竟新經濟ETF的交投於今年能否維持活躍？預期有哪些因素或將推動香港新經濟ETF的發展？本文將深入探討。

上市改革促成新經濟生態圈形成

香港交易所於2018年改革上市制度，在《主板上市規則》（上市新規）中新增三個章節，此舉為香港發展成為新經濟企業集資中心奠下穩固根基。在香港交易所首發集資的新經濟公司數量從2017年的14家，增加至2020年的51家，集資金額則由2017年的440億港元大幅增加473%至2020年的2,520億港元。

香港已逐漸成為新經濟企業的其中一個理想的國際資本市場，亦為ETF發行商創造了更多開發新產品的機會。以新推出的恒生科技指數為例，該指數於2020年7月推出，當中約有30%指數權重分配至於上市新規下上市的新經濟企業。在該指數推出後首六個月，共有6隻（包括兩隻槓桿及反向產品) 追踪該指數的ETF於香港上市。此外，據香港交易所統計，該6隻產品於2020年的平均每日成交額達2.87億港元，資金流入規模達73億港元，反映新經濟企業的集資活動活躍，可帶動香港ETF市場的增長。

新經濟ETF展現「行業多樣性」

香港交易所上市新規今年踏入三周年，期間，香港的新經濟市場的發展越見成熟，亦推動市場上的產品更多元化。以往，在香港交易所上市的新經濟ETF多偏重與互聯網相關的主題，這情況在去年出現變化：2020年在香港上市的新經濟ETF涵蓋多個中國新經濟板塊，包括清潔能源、消費品及電動汽車等，提升了新經濟ETF的「行業多樣性」，亦為投資者提供了更多投資中國新經濟的選擇。

除了有些投資者會考慮運用新經濟ETF來分散投資於各新興行業外，創造「額外回報」（alpha）或許亦是另一些投資者選擇新經濟ETF的主因之一。在創造額外回報方面，主動型ETF不必追蹤指數表現，基金經理在選股方面有較大靈活性，這類ETF一般以跑贏市場指數為投資目標。然而，主動型ETF亦涉及風險，例如市場風險及選股風險等，其回報有機會低於市場指數。



主動型管理新經濟ETF的發展

儘管主動型新經濟ETF在香港仍處於起步階段，但隨著更多ETF發行商推陳出新，或許我們會看見更多主動型新經濟ETF在港上市。事實上，一隻投資於中國創新企業的主動型ETF剛於本月（2021年3月）在香港交易所上市，該ETF投資於5G、雲端計算、延長壽命科技、電競等主題。隨著新經濟領域持續擴闊，或將有更多投資於相關範疇的主動型ETF面世。

ETF為投資者提供投資新經濟行業的投資工具，然而，與所有投資一樣，ETF涉及風險，無法保證獲利，投資者在作出任何投資決定之前，應先了解ETF的投資風險。