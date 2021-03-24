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【港股市況】恒生指數跌500點穿28000　吉利、快手科技齊挫一成（不斷更新）

股市 10:33 2021/03/24

分享：

港股市況不斷更新

環球投資氣氛轉弱，道指跌308點。港股跟隨美股低開，恒生指數開報28437點，跌59點。恒生科技指數跌0.1%，報8283點。快手科技 （01024） 績後跌3%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 績前靠穩，分別升約0.4%；百度 （09888） 上市翌日，股價升近0.9%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【騰訊業績】騰訊收市後放榜 上季經調整盈利料增28%

即市走勢︰

【10：33】恒生指數挫500點，跌穿28000點，低見27986點。

【10：31】港股曾跌近500點，試穿28000點水平，低見27997點。

【10：28】東吳水泥 （00695） 跌逾三成，報1.5元，曾瀉近八成破底低見0.5元。

【10：20】百度 （09888） 上市翌日，股價隨市倒跌0.2%，低見251.4元跌穿252元招股價，創上市後新低。

【10：17】復星醫藥 （02196） 跌逾3%，低見32.95元。

本港即日起暫停接種復必泰疫苗　復星醫藥跌3%

【10：13】國際商業結算 （00147） 股價飈升四成，高見0.15元，成交79萬元。

【10：06】港股跌400點，跌穿28100點水平，科指跌2%，報8121點。

【10：06】吉利 （00175） 跌幅擴至一成，低見20.15元。

【10：00】騰訊 （00700） 績前逆市靠穩，升0.2%；小米 （01810） 績前轉跌近2%；美團 （03690） 跌0.6%；阿里巴巴 （09988） 升1%。另外，快手科技 （01024） 跌幅擴至一成，低見270元。

【09：57】大市跌幅擴大至300點，跌穿28200點水平，報28191點，跌306點。

【09：52】吉利 （00175） 跌幅擴大至逾8%，低見20.6元。大和將吉利目標價削四成半，由40元大幅下調至22元，評級由「買入」下調至「持有」。

【09：47】大市跌幅擴大至逾200點，恒指跌245點，報28240點；科指跌0.6%，報8245點。

【09：44】澳門今日起暫停接種復必泰疫苗，濠賭股向下，銀娛日 （00027） 、金沙 （01928） 跌4%；美高梅 （02282） 一度瀉近兩成，最新跌7%，永利 （01128） 跌逾6%；澳博 （00880） 跌逾2%；新濠 （00200） 跌逾4%。

澳門衛生局公布收到復星實業（香港）公司的書面通知，由於近期注意到多個與批號為 210102 的德國BioNTech生產的mRNA新冠疫苗 Comirnaty®️（有效期至 2021 年 6 月）西林瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech 和復星醫藥已發起對該問題的原因調查，須立即暫停接種。

【濠賭股】澳門即日暫停接種復必泰疫苗　濠賭股急瀉、美高梅曾跌兩成

【09：42】紐約期油昨跌逾6%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 三桶油分別跌逾1%。

【09：41】藥明生物  （02269） 績後逆市升逾1%，高見89.55元，藥明生物去年多賺67%至16.9億元人民幣。

【業績】藥明生物去年多賺67%、不派息　未完成服務訂單增2.9倍

【09：37】昨急挫逾兩成的思摩爾 （06969） 今早反彈逾3%，高見50.2元。

【思摩爾國際】北水沽思摩爾國際股價急瀉27%　稱無法核實當局任何立法計劃

【09：35】頤海國際 （01579） 績後挫16%，低見81.6元。頤海國際去年純利按年升23.2%至8.85億元人民幣。

【09：34】吉利 （00175） 股價績後未止跌，今早再跌7%，低見20.9元。

【業績│吉利】吉利汽車全年少賺32%減派息、早段跌近7%　成立電動車合資「極氪」、回A上市傳遇阻

【09：33】快手科技 （01024） 跌幅擴至7%，低見280元。

【09：32】港股開市後跌幅擴大至130點。

【09：31】九毛九去年少賺約24%　末期連特別息每股派4仙　股價績後升3%

【09：29】眾安在綫  （06060） 績後跌逾3%，眾安在綫去年虧轉盈，錄得純利5.5億元人民幣，屬上市以來首次錄得盈利。

【業績】眾安在綫首次扭虧轉賺5.5億元人幣　綜合成本率改善、不派息

【09：28】閱文集團  （00772） 績後升逾7%，閱文去年轉盈為虧，錄得44.8億元虧損人民幣。

【業績】閱文集團去年轉盈為虧 　虧損錄近45億元

【09：26】恒地 （00012） 績後跌1.3%。恒地去年基礎盈利增長1.8%，至近149億元。

【業績│地產股】恒地去年基礎溢利僅升1.8%末期息1.3元　低息環境為樓市帶來支持

【09：20】恒生指數開報28437點，跌59點。恒生科技指數跌0.1%，報8283點。快手科技 （01024） 績後跌3%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 績前靠穩，分別升約0.4%；百度 （09888） 上市翌日，股價升近0.9%。

【快手股價】快手去年經調整淨虧損79億元勝預期 列帳虧損1166億（第三版）

【09：18】聯易融傳最快本周五招股　騰訊為最大股東

【09：13】期指開報28357點，跌127點或0.5%。

【08：52】恒指黑期跌47點，報28405點；道指期貨跌7點，報32299點。

【07：45】嗶哩嗶哩9626傳凍資1280億、超購逾170倍　定價808元　水位暫逾300元

【07：45】港股ADR收報28447點，跌50點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報45.08元，跌0.27元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報628.63元，升0.13元或0.02%。

更多ADR及中概股收市︰

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【03：00】環球投資氣氛轉弱，歐洲疫情重臨擾動市場對經濟復甦的信心，道指收市挫308點或0.94%，報32423點 ； 標指倒跌0.76%，收報3910點；納指挫1.1%，收報13227點。

【開市9點半】快手萬億市值　首份業績超預期　股價可發力？

港股上日市況，詳情請看【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） ADR 期貨 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR 騰訊 小米

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