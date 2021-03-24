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專題:退休理財

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【港股市況】恒生指數低開59點　快手績後跌3%、騰訊小米績前穩（不斷更新）

股市 09:33 2021/03/24

分享：

港股市況不斷更新

環球投資氣氛轉弱，道指跌308點。港股跟隨美股低開，恒生指數開報28437點，跌59點。恒生科技指數跌0.1%，報8283點。快手科技 （01024） 績後跌3%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 績前靠穩，分別升約0.4%；百度 （09888） 上市翌日，股價升近0.9%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【騰訊業績】騰訊收市後放榜 上季經調整盈利料增28%

即市走勢︰

【09：33】快手科技 （01024） 跌幅擴至7%，低見280元。

【09：32】港股開市後跌幅擴大至130點。

【09：31】九毛九去年少賺約24%　末期連特別息每股派4仙　股價績後升3%

【09：29】眾安在綫  （06060） 績後跌逾3%，眾安在綫去年虧轉盈，錄得純利5.5億元人民幣，屬上市以來首次錄得盈利。

【業績】眾安在綫首次扭虧轉賺5.5億元人幣　綜合成本率改善、不派息

【09：28】閱文集團  （00772） 績後升逾7%，閱文去年轉盈為虧，錄得44.8億元虧損人民幣。

【業績】閱文集團去年轉盈為虧 　虧損錄近45億元

【09：26】恒地 （00012） 績後跌1.3%。恒地去年基礎盈利增長1.8%，至近149億元。

【業績│地產股】恒地去年基礎溢利僅升1.8%末期息1.3元　低息環境為樓市帶來支持

【09：20】恒生指數開報28437點，跌59點。恒生科技指數跌0.1%，報8283點。快手科技 （01024） 績後跌3%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 績前靠穩，分別升約0.4%；百度 （09888） 上市翌日，股價升近0.9%。

【快手股價】快手去年經調整淨虧損79億元勝預期 列帳虧損1166億（第三版）

【09：18】聯易融傳最快本周五招股　騰訊為最大股東

【09：13】期指開報28357點，跌127點或0.5%。

【08：52】恒指黑期跌47點，報28405點；道指期貨跌7點，報32299點。

【07：45】嗶哩嗶哩9626傳凍資1280億、超購逾170倍　定價808元　水位暫逾300元

【07：45】港股ADR收報28447點，跌50點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報45.08元，跌0.27元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報628.63元，升0.13元或0.02%。

更多ADR及中概股收市︰

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    +2

【03：00】環球投資氣氛轉弱，歐洲疫情重臨擾動市場對經濟復甦的信心，道指收市挫308點或0.94%，報32423點 ； 標指倒跌0.76%，收報3910點；納指挫1.1%，收報13227點。

【開市9點半】快手萬億市值　首份業績超預期　股價可發力？

港股上日市況，詳情請看【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） ADR 期貨 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR 騰訊 小米

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【業績】九毛九去年少賺約24%　末期連特別息每股派4仙　股價績後升3%
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