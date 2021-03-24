【港股市況】恒生指數低開59點　快手績後跌3%、騰訊小米績前穩（不斷更新）

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【業績】九毛九去年少賺約24% 末期連特別息每股派4仙 股價績後升3%
環球投資氣氛轉弱，道指跌308點。港股跟隨美股低開，恒生指數開報28437點，跌59點。恒生科技指數跌0.1%，報8283點。快手科技 （01024） 績後跌3%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 績前靠穩，分別升約0.4%；百度 （09888） 上市翌日，股價升近0.9%。
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焦點新聞︰
即市走勢︰
【09：33】快手科技 （01024） 跌幅擴至7%，低見280元。
【09：32】港股開市後跌幅擴大至130點。
【09：31】九毛九去年少賺約24% 末期連特別息每股派4仙 股價績後升3%
【09：29】眾安在綫 （06060） 績後跌逾3%，眾安在綫去年虧轉盈，錄得純利5.5億元人民幣，屬上市以來首次錄得盈利。
【業績】眾安在綫首次扭虧轉賺5.5億元人幣 綜合成本率改善、不派息
【09：28】閱文集團 （00772） 績後升逾7%，閱文去年轉盈為虧，錄得44.8億元虧損人民幣。
【09：26】恒地 （00012） 績後跌1.3%。恒地去年基礎盈利增長1.8%，至近149億元。
【業績│地產股】恒地去年基礎溢利僅升1.8%末期息1.3元 低息環境為樓市帶來支持
【09：20】恒生指數開報28437點，跌59點。恒生科技指數跌0.1%，報8283點。快手科技 （01024） 績後跌3%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 績前靠穩，分別升約0.4%；百度 （09888） 上市翌日，股價升近0.9%。
【快手股價】快手去年經調整淨虧損79億元勝預期 列帳虧損1166億（第三版）
【09：18】聯易融傳最快本周五招股 騰訊為最大股東
【09：13】期指開報28357點，跌127點或0.5%。
【08：52】恒指黑期跌47點，報28405點；道指期貨跌7點，報32299點。
【07：45】嗶哩嗶哩9626傳凍資1280億、超購逾170倍 定價808元 水位暫逾300元
【07：45】港股ADR收報28447點，跌50點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報45.08元，跌0.27元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報628.63元，升0.13元或0.02%。
更多ADR及中概股收市︰
【03：00】環球投資氣氛轉弱，歐洲疫情重臨擾動市場對經濟復甦的信心，道指收市挫308點或0.94%，報32423點 ； 標指倒跌0.76%，收報3910點；納指挫1.1%，收報13227點。
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責任編輯︰梁浩碩