【恒指夜期】北水走資69億　騰訊業績符預期　恒指夜期初段升61點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

環球市場信心脆弱，拖累股市，港股連跌4日，新舊經濟股齊挫下，恒指今日跌穿28000點水平，僅險守100天綫，短綫高估值股份或還有調整空間。恒指夜期早段隨美股期貨反彈。

北水走資69.4億元，科技股成重災區，美團 （03690） 續遭沽售21.8億元，小米 （01810） 及騰訊 （00700） 亦分別有5.6億元淨走。只有中移動 （00941） 有4億元的淨流入。

北水資金流向：

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恒生指數開報28437點，恒指跌59點。其後走勢向下，大市曾跌逾600點，跌至接近100天綫水平。恒生指數收報27918點，跌579點，成交1902億元。科指跌3.1%，報8040點。吉利 （00175） 續挫逾11%；快手 （01024） 跌12%；友邦 （01299） 跌逾3%；騰訊 （00700） 績前跌0.8%；小米 （01810） 跌逾2%。

港股收市情況：

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美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【騰訊業績】騰訊上季經調整盈利增30%符預期 「金融科技戰略重點是積極配合監管」

【反壟斷】騰訊認馬化騰與反壟斷監管官員會晤 強調屬自願、日常性質（第二版）

【小米業績】小米上季經調整純利升36.7%至32億元人幣 周受資因家庭原因辭任執行董事

焦點股：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【18：59】恒指夜期升61點，報27940點。

【17：15】恒指夜期報27975點，升96點或0.3%，高水57點。

【17：10】海通國際盈利增25% 擬派二次中期息11.7港仙、周息率近7厘

【17：00】易鑫去年下半年經調整盈利錄7000萬元人幣 全年仍「見紅」

【16：44】安踏去年少賺逾3% 末期息增3成至47仙

【16：35】騰訊上季經調整盈利按年增30% 符預期

【16：30】期指收報27879點，跌605點或2.1%，低水39點。

【16：10】恒生指數收報27918點，跌579點，成交1902億元。科指跌3.1%，報8040點。吉利 （00175） 續挫逾11%；快手 （01024） 跌12%；友邦 （01299） 跌逾3%；騰訊 （00700） 績前跌0.8%；小米 （01810） 跌逾2%。

【16：00】恒生指數U盤前跌597點，報27900點。

【15：41】比亞迪 （01211） 尾市跌逾7%，低見166元。

【15：23】港股尾市跌約635點，報27861點；科指跌2.4%，報8733點。

【15：17】安踏 （02020） 將於今日公布業績，股價績前跌4%，低見112.3元。

【15：09】Tesla創辦人馬斯克表示可以使用比特幣購買特斯拉，比特幣短線上揚逾800美元，報55496美元，美圖 （01357） 倒升逾3%，高見2.89元。

另一方面，火幣科技 （01611） 跌逾2%；歐科雲鏈 （01499） 挫近半成；雄岸科技 （01647） 跌逾3%。

【15：02】內地股市低開低走，上證跌1.3%；深證跌1.5%；創業板指跌1.3%。

【14：22】思摩爾 （06969） 最新反彈轉升3%，報49.45元。

【14：21】長榮貨船擱淺塞蘇伊士運河 中遠海控大跌一成、長和跌3%

【13：53】百融雲創6608傳擬以上限定價 孖展錄293億元、超額認購近73倍

【13：28】港交所 （00388） 午後跌3%，低見434.2元。

【13：25】港股最新跌約655點，報27842點；科指跌3.7%，報7985點，跌穿8000點水平。

【13：18】眾安在綫 （06060） 跌幅擴大至11%，低見44.65元。

【13：12】除吉利 （00175） 挫逾一成外，比亞迪 （01211） 午後跌逾6%，低見169元；長汽 （02333） 跌逾7%；廣汽 （02238） 、華晨 （01114） 跌逾3%。

【13：08】譽宴集團升逾8% 斥資1.2億人幣購「小雞模擬器App」

【13：06】雷蛇去年虧轉盈賺563萬美元不派息 收益增48%創新高、股價倒升1%

【13：05】復星醫藥 （02196） 午後跌逾6%，低見31.8元。

【13：00】港股午後初段跌約540點，報27956點。

石SIR今日推介中移動

【12：50】大新銀行、大新金融去年純利均跌3成 擬派末期息

【12：50】合生創展去年多賺44%派末期息110港仙 核心利潤升近3倍投資收入逾80億元

【12：25】中國建築去年多賺11%至60億元 末期息增19%至19港仙

【12：20】時代中國去年少賺5%息76.68分人幣 現價股息率8.4厘

【12：00】恒生指數半日跌542點，報27954點，跌穿28000點水平，成交1043億元。科指跌2.9%，報8057點。吉利 （00175） 未止跌，股價再挫逾13%；快手科技 （01024） 績後跌一成；騰訊 （00700） 績前跌1%；小米 （01810） 跌逾2%。

【11：45】閱文 （00772） 績後造好，股價逆市升16%，高見78.8元。

【11：40】港股中午收市前，大市最新跌約500點，於28000點水平爭持。

【11：32】開拓藥業 （09939） 挫三成，低見24.8元。

【11：31】騰訊 （00700） 最新跌1%。

【反壟斷】馬化騰傳本月與中國反壟斷官員會晤 討論騰訊合規情況

【11：30】內地股市半日向下，上證跌1.2%；深證跌1.4%；創業板指跌1.2%。

【11：24】周五放榜的美團 （03690） 最新挫半成，低見288.2元。

【11：21】大市跌600點，低見27894點，試100天綫（約27887點）支持。

【11：19】眾安在綫 （06060） 跌逾9%，低見45.5元。

【11：11】吉利 （00175） 愈跌愈有，最新跌12%，低見19.66元。

【吉利股價】吉利績後遭大行唱淡 大和降評級至持有大削目標45%至22元、瑞信首選東風

【11：07】港股跌幅擴至550點，報27945點。科指跌近3%，報8054點。

【11：01】阿里巴巴 （09988） 逆市靠穩，股價升近0.1%。

【10：59】泡泡瑪特 （09992） 一度跌逾7%，低見50.1元新低。

【10：55】本港地產股下跌，恒地 （00012） 績後跌3%；新地 （00016） 、新世界 （00017） 、長實 （01113） 跌逾2%；信置 （00083） 跌逾1%。

【10：46】港股最新跌450點，報28046點。

【10：43】思摩爾 （06969） 最新轉跌逾3%，低見46.4元。

【10：39】泡泡瑪特 （09992） 再跌逾3%，破底低見52.15元創新低。

【10：33】恒生指數挫500點，跌穿28000點，低見27986點。

【10：31】港股曾跌近500點，試穿28000點水平，低見27997點。

【10：28】東吳水泥 （00695） 跌逾三成，報1.5元，曾瀉近八成破底低見0.5元。

【10：20】百度 （09888） 上市翌日，股價隨市倒跌0.2%，低見251.4元跌穿252元招股價，創上市後新低。

【10：17】復星醫藥 （02196） 跌逾3%，低見32.95元。

本港即日起暫停接種復必泰疫苗 復星醫藥跌3%

【10：13】國際商業結算 （00147） 股價飈升四成，高見0.15元，成交79萬元。

【10：06】港股跌400點，跌穿28100點水平，科指跌2%，報8121點。

【10：06】吉利 （00175） 跌幅擴至一成，低見20.15元。

【10：00】騰訊 （00700） 績前逆市靠穩，升0.2%；小米 （01810） 績前轉跌近2%；美團 （03690） 跌0.6%；阿里巴巴 （09988） 升1%。另外，快手科技 （01024） 跌幅擴至一成，低見270元。

【09：57】大市跌幅擴大至300點，跌穿28200點水平，報28191點，跌306點。

【09：52】吉利 （00175） 跌幅擴大至逾8%，低見20.6元。大和將吉利目標價削四成半，由40元大幅下調至22元，評級由「買入」下調至「持有」。

【09：47】大市跌幅擴大至逾200點，恒指跌245點，報28240點；科指跌0.6%，報8245點。

【09：44】澳門今日起暫停接種復必泰疫苗，濠賭股向下，銀娛日 （00027） 、金沙 （01928） 跌4%；美高梅 （02282） 一度瀉近兩成，最新跌7%，永利 （01128） 跌逾6%；澳博 （00880） 跌逾2%；新濠 （00200） 跌逾4%。

澳門衛生局公布收到復星實業（香港）公司的書面通知，由於近期注意到多個與批號為 210102 的德國BioNTech生產的mRNA新冠疫苗 Comirnaty®️（有效期至 2021 年 6 月）西林瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech 和復星醫藥已發起對該問題的原因調查，須立即暫停接種。

【濠賭股】澳門即日暫停接種復必泰疫苗 濠賭股急瀉、美高梅曾跌兩成

【09：42】紐約期油昨跌逾6%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 三桶油分別跌逾1%。

【09：41】藥明生物 （02269） 績後逆市升逾1%，高見89.55元，藥明生物去年多賺67%至16.9億元人民幣。

【業績】藥明生物去年多賺67%、不派息 未完成服務訂單增2.9倍

【09：37】昨急挫逾兩成的思摩爾 （06969） 今早反彈逾3%，高見50.2元。

【思摩爾國際】北水沽思摩爾國際股價急瀉27% 稱無法核實當局任何立法計劃

【09：35】頤海國際 （01579） 績後挫16%，低見81.6元。頤海國際去年純利按年升23.2%至8.85億元人民幣。

【09：34】吉利 （00175） 股價績後未止跌，今早再跌7%，低見20.9元。

【業績│吉利】吉利汽車全年少賺32%減派息、早段跌近7% 成立電動車合資「極氪」、回A上市傳遇阻

【09：33】快手科技 （01024） 跌幅擴至7%，低見280元。

【09：32】港股開市後跌幅擴大至130點。

【09：31】九毛九去年少賺約24% 末期連特別息每股派4仙 股價績後升3%

【09：29】眾安在綫 （06060） 績後跌逾3%，眾安在綫去年虧轉盈，錄得純利5.5億元人民幣，屬上市以來首次錄得盈利。

【業績】眾安在綫首次扭虧轉賺5.5億元人幣 綜合成本率改善、不派息

【09：28】閱文集團 （00772） 績後升逾7%，閱文去年轉盈為虧，錄得44.8億元虧損人民幣。

【業績】閱文集團去年轉盈為虧 虧損錄近45億元

【09：26】恒地 （00012） 績後跌1.3%。恒地去年基礎盈利增長1.8%，至近149億元。

【業績│地產股】恒地去年基礎溢利僅升1.8%末期息1.3元 低息環境為樓市帶來支持

【09：20】恒生指數開報28437點，跌59點。恒生科技指數跌0.1%，報8283點。快手科技 （01024） 績後跌3%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 績前靠穩，分別升約0.4%；百度 （09888） 上市翌日，股價升近0.9%。

【快手股價】快手去年經調整淨虧損79億元勝預期 列帳虧損1166億（第三版）

【09：18】聯易融傳最快本周五招股 騰訊為最大股東

【09：13】期指開報28357點，跌127點或0.5%。

【08：52】恒指黑期跌47點，報28405點；道指期貨跌7點，報32299點。

【07：45】嗶哩嗶哩9626傳凍資1280億、超購逾170倍 定價808元 水位暫逾300元

【07：45】港股ADR收報28447點，跌50點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報45.08元，跌0.27元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報628.63元，升0.13元或0.02%。

更多ADR及中概股收市︰

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【03：00】環球投資氣氛轉弱，歐洲疫情重臨擾動市場對經濟復甦的信心，道指收市挫308點或0.94%，報32423點 ； 標指倒跌0.76%，收報3910點；納指挫1.1%，收報13227點。

【開市9點半】快手萬億市值 首份業績超預期 股價可發力？

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責任編輯︰梁浩碩