【百度股價】李彥宏親解：百度智能車　最遲2024量產

▲ 李彥宏親解：百度智能車 最遲2024量產

百度 （09888） 成功登陸港交所，創辦人、CEO李彥宏接受本報訪問，預計首款智能汽車最遲2024年量產上市，自動駕駛開放平台Apollo的商業化「已經開始並飛速增長」，未來10至20年將持續大力投入自動駕駛技術。投資者聚焦百度自動駕駛商業化潛力，李彥宏稱，「Apollo的商業化已經開始，且已有一定規模，未來很多年還會處在高速增長過程中」，目前百度已與約10家車廠達成合作，提供「小度車載」OS、AVP（自動泊車）、AMP（自動駕駛地圖平台）等技術產品。

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百度目前在北京、長沙、滄州、廣州等地試運營自動駕駛車隊。李彥宏透露，自動駕駛車隊今年準備商業化，用戶若要乘搭Apollo無人車，將要開始付費，目前百度已獲得滄州市審批，其他城市則處於談判中。截至去年底，Apollo自動駕駛測試已經服務超過20萬人次。

Apollo自動駕駛平台向第三方開放，但百度年初夥拍吉利成立「集度汽車」，宣布親自落場造車。李彥宏指，汽車主機廠商對智能駕駛較謹慎，為了讓消費者早日接觸百度智能駕駛技術，「自己造車會更好」。他指，集度首款車型將集成百度最先進自動駕駛技術和AI（人工智能）能力，預計最遲於2024年推出市場，有信心成為最具吸引力的智能汽車。

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記者：陳健婷