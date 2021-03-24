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【開市9點半】快手萬億市值　首份業績超預期　股價可發力？

股市 07:06 2021/03/24

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（1）快手 （01024） 市值1.2萬億元，2月初上市後，首次公布業績，列帳虧損為1166億元人民幣，但因為是科技股，看非國際財務報告準則，經調整淨虧損79.49億元人民幣，好過市場預期，收入增長亦強勁，股價走勢或比其他科技股佳。

即睇開市9點半重點：

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【快手股價】快手去年經調整淨虧損79億元勝預期 列帳虧損1166億（第三版）

（2）嗶哩嗶哩 （09626） 招股雖然有個超高價的上限價，但最後的招股定價僅808元，較周一美股收市價還要低。嗶哩嗶哩周二亦只微跌0.8%，投資者一手仍有約300元水位。

【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626傳凍資1280億、超購逾170倍　定價808元　水位暫逾300元

（3）內地加強監管電子煙，思摩爾國際 （06969） 急跌27%，思摩爾通告指，無法核實或了解監管當局在此方面之任何立法計劃或執行政策詳情，通告附上當局政令的連結，可下載該政策的說明，不過該文件是金山軟件格式，微軟版office不能開啟，文件內容指，修例是因為新形勢變化，分別是（1）推進電子煙監管法治化、（2）符合電子煙產品特性以及當前國際監管的通行做法；（3）增強電子煙監管效能，包括規範經營活動、質量及虛假廣告。

【思摩爾國際】北水沽思摩爾國際股價急瀉27%　稱無法核實當局任何立法計劃

（4）官方部份文件已見改為金山軟件格式，可見辦公軟件在中國的應用推廣取得重大進展，金山軟件 （03888） 公布業績，去年勁賺100億元人民幣，收入方面，辦公軟件及服務收益按年增43%至23億元人民幣，月活躍用戶為4.74億戶，按年增15%，累計付費用戶為1962萬戶，按年增63%。

【業績|科技股】金山軟件去年轉賺100億　末期息倍增至0.2港元

（5）藥明生物維持上市以來不派息的做法，靠業績高增長支撑股價走勢，2020年11月1拆3，目前股價87.4元，仍高於拆股後的81.53元水平，以最新盈利計，市盈率218倍。

【業績】藥明生物去年多賺67%、不派息　未完成服務訂單增2.9倍

（6）疫情重挫火鍋生意，海底撈派末期息由0.15元減至0.021元。

【業績】海底撈純利挫87%至3.1億元人幣　海外疫情嚴重礙開店

（7）九毛九去年1月上市，上市以來首次派股息，特別息連末期息共派4仙。

【業績】九毛九去年少賺約24%　末期連特別息每股派4仙

（8）市場再傳拜登有新一輪的刺激計劃，包括基建項目，不過，Caterpillar今晨跌3.5%，收報218.18美元。

【美國紓困】拜登政府擬加推新一輪3萬億美元紓困案 　最快今周內討論

（9）任天堂Switch年底新機擬搭載英偉達升級版芯片，不過全球芯片短缺，等買新機又唔知容不容易買了。

【Switch新機】任天堂年底Switch新機擬搭載英偉達升級版芯片

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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港股 美股 快手—W（01024） 思摩爾國際（06969） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 金山軟件（03888）

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