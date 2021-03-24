【美股收市】道指急挫308點 鮑威爾憂資產價偏高 油價瀉逾6%

環球投資氣氛轉弱，歐洲疫情重臨擾動市場對經濟復甦的信心 ; 周二是美股自去年疫情引發拋售潮後谷底反彈一周年，獲利盤湧現，道指午市跌勢加劇，下滑超過300點 。美國債息高位回落，科技股未有受惠。

道指收市挫308點或0.94%，報32423點 ; 標指倒跌0.76%，收報3910點 ;納指挫1.1%，收報13227點。

聯儲局主席鮑威爾向國會委員會作供稱，某些資產價格顯得偏高。加上歐洲部分國家重新封城，接種疫苗進度放慢，拖累油價跌勢加劇，紐約期油與倫敦布蘭特期油跌幅都超過6%。對經濟重啟敏感的板塊捱沽，航空股美航和聯合航空挫逾6%，郵輪股嘉年華和挪威郵輪皆挫7%。

鮑威爾指經濟復甦速度比預期快，但復甦還遠未完成，儲局將繼續在有需要的情況下為經濟提供支持 ; 預料美國今年通脹持續向上，但通脹所受的壓力不會太大，亦不會持久上升。鮑威爾又說，針對補充槓桿率(SLR)豁免政策調整，儲局將向業界徵求意見，竭盡所能解決國債市場問題。聯儲局早前宣布，不會將本月31日到期的SLR減免措施延長。

達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)表示，新冠疫情特有的供求問題，會導致今年美國物價上升，他相信聯儲局明年將會開始加息。

美國財長耶倫指，1.9萬億美元紓困方案落實，相信經濟會增長，疫情將消退，料明年實現充分就業。

不過，歐洲新冠疫情正在急劇惡化。繼意大利和法國後，德國政府也宣布延長封鎖措施一個月。市場擔憂歐洲疫情和疫苗施打速度緩慢，或對需求構成壓力。

數據方面，美國去年第四季經常賬赤字為1885億美元，預期為赤字1899億美元，前值為1809億美元。至於2月新屋銷售，按月跌18.2%，差遜於預期的跌5.7%，前值為升3.2%，新屋銷售數量為77.5萬，前值為94.8萬。

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責任編輯：柯志宏