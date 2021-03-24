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聯儲局將把氣候變化 作為重要監管部分

股市 02:54 2021/03/24

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聯儲局理事Lael Brainard表示，將新設一個委員會以應對氣候變暖，對金融系統造成的潛在危險。（法新社資料圖片）

美國聯儲局擬將氣候變化納入華爾街監管的重要部分，將新設一個委員會以識別和應對氣候變暖，對金融系統造成的潛在危險。

聯儲局理事Lael Brainard周二表示，金融穩定氣候委員會（Financial Stability Climate Committee）將負責制定和實施一項評估和應對氣候相關金融穩定風險的計劃。聯儲局正投資於研究和建模工作，以衡量氣候事件對企業，乃至宏觀經濟的潛在威脅。她承認這項工作可能頗具挑戰。

該委員會還將與跨部門的金融穩定監督委員會（Financial Stability Oversight Council）配合。後者負責防範可能引發新一輪金融危機的新興風險。Brainard在Ceres舉辦的在綫會議上稱：「氣候變化可以被視為來自金融系統之外，對金融穩定構成衝擊的類似因素，例如新冠疫情，這些都很難準確預測。」

她表示，為氣候「臨界點」做準備，尤其具有挑戰性，這種「臨界點」可能會擾亂天氣模式、水供應和大面積的可居住性，這意味著「即使消息靈通的投資者，也可能低估與氣候變化有關的大沖擊發生的可能性，從而帶來系統性錯誤定價的風險。」

【美國經濟】傳拜登擬推3萬億財政方案　加強基建及應對氣候變化

【氣候變化】峰會前夕逾3,000全球科學家聯署 促各國應對氣候變化

編輯：李勝君


 

美國 美股 疫情 經濟 天氣 氣候暖化 美國聯儲局

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