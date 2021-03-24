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【儲局官員】卡普蘭預期聯儲局明年開始加息

股市 01:01 2021/03/24

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達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭預期，聯儲局明年開始加息。（法新社資料圖片）

達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)表示，新冠疫情特有的供求問題，會導致今年美國物價上升，他相信聯儲局明年將會開始加息。

卡普蘭預測今年美國經濟增長6.5%，通脹率介乎2.25%至2.5%，並料明年通脹會較為穩定。

卡普蘭周二在接受CNBC電視台採訪時，針對聯儲局的點陣圖表示：「2022年的一些點開始上升。我的點就是其中之一。」儲局利用其點陣圖，來暗示其對利率路徑的展望。

根據聯儲局3月17日會議的點陣圖，從預測中值顯示，官員們預計今年貨幣政策不會改變，並且利率將保持在接近零的水平，一直到2023年底。不過，點陣圖上也有四個點顯示，有官員預計明年可能需要加息。卡普蘭指他就是這四個點之一。然而，他表示，需要看到經濟出現好轉，才會支持聯儲局縮減支持力度。

卡普蘭補充說，他不會贊成聯儲局調整資產購買，以試圖降低較長期限的美債收益率。他表示，收益率的上升反映經濟反彈，他預計收益率將繼續上升，至美國10年期債息升至2%左右水平。

【美國聯儲局】鮑威爾：對央行數字貨幣　不必操之過急

【美債息】富國銀行︰聯儲局立場寬鬆　美十年期債息料年中突破2厘

編輯：李勝君

 

 

美股 經濟 貨幣政策 疫情 加息 通脹 美國聯儲局 新冠肺炎

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