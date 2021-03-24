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【小雞模擬器】譽宴集團升逾8%　斥資1.2億人幣購「小雞模擬器App」

股市 13:07 2021/03/24

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譽宴集團折讓16%配售9000萬股　集資最多1.5億元

譽宴集團 （01483） 發通告指，已訂立配售協議向不少於6名承配人，以配售價每股1.68元配售最多9,000萬股。以今日收市價2.01元計，配售價折讓幅度16.4%。配售股份相當於公司現有已發行股本12.77%，以及經配發及發行配售股份擴大後的已發行股本約11.32%。

譽宴集團股價破頂，最新升8.5%，報2.18元，盤中高見2.28元，成交額258萬元。

折讓16%配售9000萬股 集資最多1.5億元

譽宴集團是次配售所得款項淨額約1.5億元，預期當中約55%資金、即8310萬元將用作收購目標公司；另1070萬元將用作小雞模擬器App的推廣及初始營運成本；另4170萬元將用作公司擔保的新環境維護項目初期階段的營運成本及開支；餘下的約1400萬元將用作一般營運資金。

譽宴集團較早前宣布，以不多於5000萬元人民幣收購北京雲聆科技全部股權，並向對方以不高於7000萬元人幣，替旗下的抖麼科技支付購買「小雞模擬器App」的剩餘對價，投資金額以現金或可換股債券支付。

抖麼科技已與持有「小雞模擬器App」的北京億點同網絡科技簽署轉讓協議，以1億元人幣購買該程式，已支付第一期3000萬元，並將於本月31日前支付餘款。

譽宴集團指，「小雞模擬器App」在中國擁有龐大的活躍用戶，今年1月1日至通告日期期間，平均每日活躍用戶數量約40萬。董事會認為，這將容許集團通過擴大業務計劃進入移動應用程序平台市場，可擴大集團業務範圍並開拓新的收入來源，從而使集團在當前市場條件下的投資範圍多元化。

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