【騰訊業績】騰訊績後跌逾3%險守600關　上季經調整盈利增30%符預期 金融科技「積極配合監管」

▲ 騰訊上季經調整盈利符預期。

騰訊 （00700） 業績出爐，騰訊去年第四季收入按年增長26%至1337億元（人民幣，下同），非國際財務報告準則經調整盈利按年升30%至332億元，略好於市場預期的326億元。騰訊董事會建議派發末期息每股1.6港元，按年增加33%。騰訊績後低開3.8%，險守600元，成交14億元。

螞蟻集團去年成為金融監管對象，近期市場屢傳內地擬向其他同業加強監管。騰訊在業績公告中指，金融科技業務的戰略重點是積極配合監管機構，與行業合作夥伴一起推出合規及普惠的金融科技產品，同時優先考慮風險管理，而非追求規模。

圖看騰訊業績重點

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騰訊認馬化騰與反壟斷監管官員會晤 強調屬自願、日常性質【下一頁】

騰訊總裁劉熾平表示，騰訊金融業務一直以來有強烈的自我約束，非常看重風險控制，當業務規模自我約束在「令人舒服的水平」，配合風控手段及能力，風險比同業更低。他又指，騰訊更看重推出對用戶、中小企有正向意義的產品，而不是急於商業化，公司與持牌金融機構合作而不是要顛覆它們。

早前也有傳騰訊被要求成立金融控股公司。劉熾平稱，監管機構旨在幫助行業更健康發展，監管機構的要求騰訊會積極參與研究，必要時「當然會選擇合規。」他續指，金融控股公司對業務的影響中性，真正對行業影響更大的是對網絡貸款、金融科技等規定和監管措施，但騰訊一直合規，也會積極擁抱新規。

騰訊：金融科技戰略重點是積極配合監管

騰訊上季網路遊戲收入增長29%至391億元，海外遊戲收入按年增長43%至98億元，主要反映《和平精英》、《王者榮耀》、《PUBG Mobile》及《天涯明月刀手遊》等帶來的收入貢獻。集團上季智能手機遊戲收入總額為367億元，電腦遊戲收入為279億元。

騰訊上季網絡廣告收入按年增長22%至247億元，金融科技及企業服務收入增長29%至385億元。

馬化騰於騰訊業績前 傳出與中國反壟斷官員會晤，可見【下一頁】

本周科技股業績預測一覽

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得益疫情期間「宅經濟」，騰訊此前手遊收入已連續3季錄得超過6成增長。野村預計，騰訊上季手遊收入增長45%，但表現依然強勁，電腦遊戲收入則按年增長3%，整體網絡遊戲收入預計可錄得480億元，按年增長33%。

此外，騰訊在今年初成功在微信推出「視頻號」新功能，券商率先唱好。摩通預期，視頻號在2024年將為騰訊帶來760億元的廣告收入，假設淨利潤率40%、25倍市盈率，將助騰訊估值提升1,100億美元（約8,580億港元）。摩根士丹利則指，遊戲及短視頻將成為騰訊邁入萬億美元市值的驅動力，早期迹象顯示「視頻號」（影音號）的日活躍用戶（DAU）可超過3億，帶動騰訊2025年前廣告收入增長。

快手去年經調整淨虧損79億元勝預期【下一頁】

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編輯：陳健婷