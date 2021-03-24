【騰訊業績】騰訊業績前股價跌1%　上季經調整盈利料增28%

▲ 騰訊今日收市後放榜，市場預期上季經調整盈利增長28%。

重磅股騰訊 （00700） 今日收市後放榜，綜合彭博數據上逾20家券商平均預測，市場預期騰訊上季收入增長26%至1,331億元（人民幣，下同），經調整盈利可增長28%成至326億元。市場除關注公司能否交出符合預期成績表，管理層對金融科技監管風險、新遊戲部署、業務前景等指引亦為焦點。

科技股近期表現不濟下，騰訊今日股價跌逾1%，但已跑贏恒生科技指數，最新報621元，成交86億元。

馬化騰於騰訊業績前 傳出與中國反壟斷官員會晤，可見【下一頁】

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得益疫情期間「宅經濟」，騰訊此前手遊收入已連續3季錄得超過6成增長，上季能否維持增速為業績關注重點之一。野村預計，騰訊上季手遊收入增長45%，但表現依然強勁，電腦遊戲收入則按年增長3%，整體網絡遊戲收入預計可錄得480億元，按年增長33%。

外媒日前報道，騰訊可能成為下個金融監管目標，將與螞蟻集團一樣，以金融控股公司涵蓋其銀行、保險、支付等業務。螞蟻集團整改至今未有定案，目前金融科技及企業服務貢獻騰訊逾2成收入，管理層對會否成立金融控股公司、潛在影響的回應將有助評估風險。

此外，騰訊在今年初成功在微信推出「視頻號」新功能，券商率先唱好。摩通預期，視頻號在2024年將為騰訊帶來760億元的廣告收入，假設淨利潤率40%、25倍市盈率，將助騰訊估值提升1,100億美元（約8,580億港元）。摩根士丹利則指，遊戲及短視頻將成為騰訊邁入萬億美元市值的驅動力，早期迹象顯示「視頻號」（影音號）的日活躍用戶（DAU）可超過3億，帶動騰訊2025年前廣告收入增長。騰訊管理層對微信未來的商業化規劃也將為焦點之一。

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編輯：陳健婷