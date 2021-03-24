【騰訊業績】騰訊上季經調整盈利增30%符預期 「金融科技戰略重點是積極配合監管」

▲ 騰訊上季經調整盈利符預期。

重磅股騰訊 （00700） 收市後放榜，收入按年增長26%至1337億元（人民幣，下同），非國際財務報告準則經調整盈利按年升30%至332億元，略好於市場預期的326億元。騰訊今日績前跌0.8%，報623.5元，成交113億元。董事會建議派發末期息每股1.6港元，按年增加33%。

綜合彭博數據上逾20家券商平均預測，市場預期騰訊上季收入增長26%至1,331億元，經調整盈利可增長28%成至326億元。市場除關注公司能否交出符合預期成績表，管理層對金融科技監管風險、新遊戲部署、業務前景等指引亦為焦點。

騰訊：金融科技戰略重點是積極配合監管

騰訊上季網路遊戲收入增長29%至391億元，海外遊戲收入按年增長43%至98億元，主要反映《和平精英》、《王者榮耀》、《PUBG Mobile》及《天涯明月刀手遊》等帶來的收入貢獻。集團上季智能手機遊戲收入總額為367億元，電腦遊戲收入為279億元。

騰訊上季網絡廣告收入按年增長22%至247億元，金融科技及企業服務收入增長29%至385億元。騰訊在業績公告中指，金融科技業務的戰略重點是積極配合監管機構，與行業合作夥伴一起推出合規 及普惠的金融科技產品，同時優先考慮風險管理，而非追求規模。

馬化騰於騰訊業績前 傳出與中國反壟斷官員會晤，可見【下一頁】

本周科技股業績預測一覽

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得益疫情期間「宅經濟」，騰訊此前手遊收入已連續3季錄得超過6成增長。野村預計，騰訊上季手遊收入增長45%，但表現依然強勁，電腦遊戲收入則按年增長3%，整體網絡遊戲收入預計可錄得480億元，按年增長33%。

外媒日前報道，騰訊可能成為下個金融監管目標，將與螞蟻集團一樣，以金融控股公司涵蓋其銀行、保險、支付等業務。螞蟻集團整改至今未有定案，目前金融科技及企業服務貢獻騰訊逾2成收入，管理層對會否成立金融控股公司、潛在影響的回應將有助評估風險。

此外，騰訊在今年初成功在微信推出「視頻號」新功能，券商率先唱好。摩通預期，視頻號在2024年將為騰訊帶來760億元的廣告收入，假設淨利潤率40%、25倍市盈率，將助騰訊估值提升1,100億美元（約8,580億港元）。摩根士丹利則指，遊戲及短視頻將成為騰訊邁入萬億美元市值的驅動力，早期迹象顯示「視頻號」（影音號）的日活躍用戶（DAU）可超過3億，帶動騰訊2025年前廣告收入增長。騰訊管理層對微信未來的商業化規劃也將為焦點之一。

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編輯：陳健婷